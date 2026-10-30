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Premierul Luca Niculescu, alături de supraviețuitorii de la Colectiv. Apelul transmis familiilor îndoliate

Premierul Luca Niculescu, alături de supraviețuitorii de la Colectiv. Apelul transmis familiilor îndoliateLuca Niculescu. Sursa foto; Facebook
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Din cuprinsul articolului

Premierul Luca Niculescu a adus un omagiu victimelor incendiului din clubul Colectiv, la împlinirea a 11 ani de la tragedia care a îndoliat România. Șeful Guvernului a transmis un mesaj de solidaritate pentru supraviețuitori și de condoleanțe pentru familiile și apropiații celor 65 de persoane care și-au pierdut viața în urma incendiului.

Premierul Luca Niculescu, la locul tragediei din Colectiv. Mesajul transmis după 11 ani

Mesajul a fost publicat vineri seara, pe pagina sa de Facebook. Premierul a amintit suferința familiilor victimelor, dar și faptul că mulți dintre supraviețuitori continuă să suporte consecințele acelei nopți.

„Se împlinesc 11 ani de durere pentru familiile și prietenii celor care și-au pierdut viața în tragedia de la Colectiv. Mulți dintre supraviețuitori poartă și astăzi urmele acelei nopți”, se arată în mesajul oficial publicat de premierul Luca Niculescu.

Acesta le-a transmis persoanelor care au supraviețuit incendiului „compasiunea” sa și „gânduri bune”.

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„Le transmit compasiunea mea și gânduri bune”, a scris premierul.

Totodată, Luca Niculescu a transmis un mesaj pentru familiile celor care au murit în urma tragediei.

„Dumnezeu să-i odihnească în pace pe cei plecați în lumea celor drepți, și să le dea putere celor care își plâng suferința!”, a mai scris premierul.

Oficialul a mers și la locul fostului club Colectiv, unde a depus un omagiu în memoria victimelor. Gestul a avut loc după ce, în ședința de Guvern de vineri, a vorbit despre necesitatea unor noi investiții în sistemul medical pentru tratarea pacienților cu arsuri grave, afirmând că România „mai are lucruri de făcut” în acest domeniu.

11 ani de la incendiul din clubul Colectiv

Vineri au avut loc manifestări de comemorare a celor 65 de persoane care au murit în incendiul din clubul Colectiv. O slujbă religioasă a fost oficiată în memoria victimelor, iar la locul tragediei au fost depuse coroane, flori și lumânări, lângă fotografiile celor care și-au pierdut viața.

La comemorare a fost prezent și președintele României, Nicușor Dan, care a mers la locul fostului club pentru a aduce un omagiu victimelor.

Incendiul s-a produs la 30 octombrie 2015, în timpul unui concert susținut de trupa Goodbye to Gravity. Flăcările au cuprins clubul, iar bilanțul tragediei a ajuns la 65 de morți și aproximativ 150 de răniți. O parte dintre victime au murit ulterior în spitale, din cauza arsurilor și a complicațiilor medicale.

Luca Niculescu

Luca Niculescu. Sursa foto: Facebook

Premierul Luca Niculescu, mesaj pentru supraviețuitorii din Colectiv: „Mulți poartă și astăzi urmele acelei nopți”

Anchetele declanșate după incendiu au scos la iveală nereguli grave privind autorizarea și funcționarea localului, respectarea normelor de securitate la incendiu, dar și deficiențe ale sistemului medical în tratarea pacienților cu arsuri grave.

Tragedia a provocat proteste de amploare în București și în alte orașe din țară. Manifestațiile au dus la demisia Guvernului condus la acea vreme de Victor Ponta.

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