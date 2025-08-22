Social Povestea neștiută din spatele tragediei de pe A1. Iubirea și organele statului







Dubla sinucidere a celor doi tineri, Georgiana, 14 ani, și Cătălin, 19 ani, pe Autostrada A1 București–Pitești, a scos la iveală circumstanțe șocante legate de relația lor interzisă și implicarea autorităților, potrivit româniatv.net.

Georgiana și Cătălin trăiau o poveste de dragoste intensă, dar ilegală. Relația lor a fost semnalată autorităților încă din primăvară, când DGASPC Giurgiu a primit informații de la DGASPC Buzău privind suspiciuni de abuz sexual asupra minorei. Potrivit primarului Daniel Badea, IPJ Buzău a confirmat că tânărul ar fi întreținut relații intime cu Georgiana când aceasta avea 13 ani și jumătate.

În ciuda anchetelor și a avertismentelor, familia fetei nu a intervenit, iar Cătălin s-a mutat în casa Georgienei, amplificând riscurile. Cu doar câteva săptămâni înainte de tragedie,

Cătălin i-a oferit Georgienei un inel de logodnă, pe care ea l-a prezentat pe rețelele sociale cu mesajul:

„Eu sunt șefa lui, cu șmechera nu te pui. L-am sutit, i-am luat. Te iubesc, bărbatul meu. Ești regele meu mic și te voi iubi toată viața.”

DGASPC Giurgiu a început monitorizarea situației după sesizarea inițială. Primarul Daniel Badea susține că rapoartele sociale săptămânale au relevat că minora nu era însărcinată, dar că familia nu a dorit intervenții suplimentare: „Am rămas șocat că la 13 ani copiilor le este făcut test de sarcină, nu alte tipuri de teste, și vorbesc aici de educație.”

Vecinii au confirmat că tânărul locuia cu familia Georgianei. Autoritățile au subliniat dificultatea intervenției într-o situație în care acordul tacit al familiei limitează măsurile legale posibile.

Mama lui Cătălin a declarat că familia fetei se opunea relației celor doi. „Îmi zicea băiatul că: ”uite mamă, mama fetei nu vrea să fim împreună. Eu o iubesc pe fata asta””, a povestit mama băiatului. Fata, la rândul ei, afirma același lucru: „Eu îl iubesc pe Ionuț”.

Mama lui Cătălin a precizat că nu a intervenit, iar, din moment ce părinții Georgianei se opuneau relației, nu putea face nimic.

Cei doi tineri și-au pierdut viața marți dimineață, fiind loviți de un TIR pe Autostrada A1 București–Pitești. Potrivit șoferului, aceștia s-au îmbrățișat și au pășit împreună în fața vehiculului. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.