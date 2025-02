EVZ Special Povestea Big Life Project. Mugurel Stan, fondator: „Oamenii sunt plini de viață și nu o trăiesc pe deplin”. Video







O nouă ediție a podcastului „Esențial” a avut loc pe canalul de Youtube „Hai România”. Invitatul special al discuției moderate de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, a fost Mugurel Stan, fondatorul programului Big Life Project, o inițiativă dedicată oamenilor excepționali. Scopul acestui program este de a oferi participanților instrumentele de care au nevoie pentru a-și putea debloca întregul potențial.

„Oamenii sunt plini de viață și nu o trăiesc în același timp. Viața îi întrece pe ei de multe ori, este o goană, este o nebunie. Aud în stânga și în dreapta: Nu mai pot, nu mai vreau… Dinamica vieții este atât de mare. Oamenii trăiesc cu o viteză incredibilă încât nu știu ce trăiesc de cele mai multe ori. Nu este o catastrofă, așa este viața, așa este ciclul ei. Primul și ultimul lucru pe care îl învățăm este că omul se naște, trăiește și moare, iar între cele două raiuri nu este doar o paranteză, ci o mare bucurie. De multe ori ne pierdem această bucurie. Despre asta este și programul nostru, Big Life Project”, a explicat Mugurel Stan în cadrul podcastului.

Investiții în dezvoltarea personală

Big Life Project este un program destinat oamenilor care fac lucruri deosebite. Denumirea vine de la faptul că viața poate fi privită ca un proiect. Astfel, programul se adresează celor care au sau care își caută un mare proiect de viață, iar obiectivele pot fi atinse cu ajutorul celorlalți. Mugurel Stan are în spate o experiență de invidiat. Acesta a consiliat „oameni mari”, de la un președinte de țară la un prim-ministru, un guvernator de bancă centrală și până la oameni de afaceri sau vedete. De asemenea, Mugurel a activat în lumea de business, a lucrat în administrație și a activat în organizații internaționale.

„În permanență am avut două constante. Una a fost creșterea de oameni, iar a doua a fost dezvoltarea personală. De câte ori ajungeam într-un moment în care nu mai înțelegeam ce se întâmplă în jurul meu, băgam bani în dezvoltare personală. Într-un anumit moment, mi-am dat seama că am nevoie să întorc către oameni ce am învățat și ce am acumulat. Am studiat doar în contexte de excelență. Am mers în toată lumea și am învățat, de la Germania, Olanda, Spania și până în Statele Unite”, a precizat Mugurel Stan.

Povestea Big Life Project

În urma experienței acumulate, Mugurel a realizat că poate oferi mai departe informații și sprijin oamenilor. Ideea înființării Big Life Project a venit pe vremea când acesta urma un program în Tenerife. Acest loc i-a deschis ochii și a realizat că totul este despre a trăi viața din plin. Mugurel a realizat că, prin vastele sale cunoștințe, poate ajuta oamenii să ducă o viață mai bună. De aici a pornit povestea Big Life Project acum 10 ani.

„Sunt este un program care se desfășoară timp de patru luni, cu grupuri de oameni, grupuri mici de oameni, 20-30 de persoane, depinde de cum se constituie natural grupa. Este un program cu prezență fizică, nu este online. Este un program în care oamenii se întâlnesc timp de patru luni de zile. Toți sunt specialiști într-un fel sau altul. Au backround-uri total diferite, fiecare este specialist pe un domeniu sau altul. Sunt patru întâlniri mari, câte una pe lună. Între ele, mai sunt sesiuni de coaching, de consultanță, de viață, de proiect. De asemenea, sunt și întâlniri între membrii grupului, două-patru persoane, unde se schimbă idei și perspective între ei”, a povestit Mugurel Stan.