POT vrea ca Pfizer să îi despăgubească pe români cu 1. 200 de euro lunar

Partidul Oamenilor Tineri (POT), condus de Ana-Maria Gavrilă, a transmis o solicitare publică prin care cere statului român să adopte o poziție fermă în relația cu compania Pfizer, inclusiv prin acționarea în instanță pentru recuperarea sumelor plătite în cadrul contractelor de achiziție a vaccinurilor anti-COVID.

În viziunea formațiunii, statul ar trebui nu doar să solicite returnarea integrală a banilor, ci și să deschidă calea unor despăgubiri suplimentare, pe motiv că anumite persoane ar fi fost afectate de reacții adverse severe.

Propunerea centrală avansată de POT vizează crearea unui mecanism prin care românii care nu mai pot munci din cauza a ceea ce formațiunea numește „efecte adverse” să primească o indemnizație lunară de 1.200 de euro net.

Potrivit poziției exprimate de partid, aceste sume ar urma să fie plătite de statul român către persoanele afectate, urmând ca ulterior banii să fie recuperați de la compania Pfizer, în cadrul unei acțiuni juridice.

Formațiunea susține că o astfel de abordare ar transfera responsabilitatea financiară de la contribuabili către compania farmaceutică implicată în contractele de vaccinare.

În același timp, formațiunea solicită extinderea demersului juridic astfel încât să includă și despăgubiri directe pentru cetățenii care afirmă că au suferit efecte adverse.

În declarațiile sale publice, Ana-Maria Gavrilă a criticat modul în care statul gestionează relația cu companiile farmaceutice și a cerut o abordare mai dură în fața Pfizer.

Ea a susținut că un guvern ar trebui să își apere mai ferm interesele economice și cetățenii, inclusiv prin acțiuni în justiție cu miză financiară ridicată.

Liderul POT a făcut trimitere la lideri politici internaționali, invocând ideea unei politici economice ferme și negociate strict în interes național.

„Un prim-ministru adevărat ar da Pfizer în judecată pentru și mai mulți bani. Nu vorbim doar despre recuperarea costurilor, ci despre demnitatea unui stat care își apără cetățenii până la capăt. România trebuie să adopte o poziție fermă, inspirată de lideri precum Margaret Thatcher, care nu au acceptat compromisuri atunci când interesul național a fost în joc. Este timpul să ne luăm banii înapoi. Pe toți. Mai mult decât atât, această abordare trebuie aplicată oricărei companii cu care statul român a avut contracte pentru vaccinuri: acolo unde există prejudicii, trebuie să existe și răspundere directă și despăgubiri plătite către cetățeni”, a declarat aceasta.

Ea a afirmat că, în situațiile în care există prejudicii, ar trebui stabilit un mecanism clar de răspundere și despăgubire, aplicabil direct către cetățeni.

