Nazare a anunțat negocieri cu Pfizer pentru datoria de 600 de milioane de euro

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat la România TV că țara noastră se află în discuții preliminare cu compania Pfizer pentru găsirea unei soluții privind datoria de aproximativ 600 de milioane de euro acumulată în urma achiziției de vaccinuri.

Oficialul a explicat că una dintre variantele analizate vizează transformarea acestei datorii în produse medicale necesare sistemului sanitar și suspendarea penalităților.

Nazare a precizat că negocierile sunt într-un stadiu incipient și că au un caracter confidențial, fiind descrise drept „exploratorii”. În același timp, ministrul a făcut referire la situația juridică existentă, arătând că România are o obligație financiară importantă stabilită în urma unor decizii anterioare.

„În urma procesului România are o sentință executorie de aproape 3,4 miliarde de lei”, a declarat Alexandru Nazare, subliniind că această sumă reprezintă o presiune majoră asupra bugetului de stat și că autoritățile caută soluții de negociere în următoarele luni.

Oficialul a explicat că obiectivul principal al discuțiilor cu Pfizer este reducerea impactului financiar și identificarea unor formule alternative de plată. Printre scenariile discutate se află livrarea de produse medicale către România și oprirea acumulării dobânzilor aferente datoriei.

„Am avut o primă discuție, care este sub semnul confidențialității, care ar putea să demareze o altă serie de discuții în urma cărora le-am cerut conversia acelor datorii în produse de care are nevoie România și oprirea dobânzilor”, a explicat ministrul Finanțelor.

Acesta a mai spus că procesul de negociere va fi unul dificil, având în vedere dimensiunea sumei și constrângerile bugetare interne. Nazare a făcut referire și la dificultățile din Parlament legate de aprobarea unor sume mult mai mici, sugerând că actuala datorie ridică provocări semnificativ mai mari.

„Dacă pentru discuțiile de adoptare a bugetului de stat în Parlament am fost blocați la o sumă mult mai mică, această sumă e de trei ori mai mare”, a declarat el, arătând că orice soluție va necesita consens politic și fiscal.

Pe lângă discuțiile cu Pfizer, ministrul a prezentat și rezultatele recentei vizite la Washington, unde România a obținut finanțări importante din partea Băncii Mondiale pentru proiecte energetice și de infrastructură. Printre acestea se numără fonduri pentru retehnologizarea Reactorului 1 de la Cernavodă, proiecte ale Transgaz și măsuri de sprijin pentru sectorul energetic afectat de criză.

Nazare a menționat că întâlnirile cu instituțiile internaționale au avut un impact pozitiv asupra relațiilor economice ale României și că unele proiecte discutate anterior încep să fie concretizate. El a făcut referire și la dialogul diplomatic cu partenerii americani, subliniind că România a fost primită favorabil la nivel instituțional în cadrul vizitei oficiale.