Poți verifica online pe RAR dacă mașina ta e rechemată pentru verificări. Care e procedura







Șoferii care sunt interesați dacă mașina lor face parte din vreo campanie de rechemare pot să verifice acest lucru online. Pe site-ul RAR sunt puse la dispoziție aceste informații.

Registrul Auto Român a făcut o nouă secțiune pe site-ul sau care se numește ”Campanii de rechemare”. Asta pentru că din ce în ce mai multe companii auto au astfel de problem și recheamă mașini în service. Drept urmare instituția a decis să vină în ajutorul șoferilor care pot fi vizați de astfel de situații.

Practic noua secțiune este asemănătoare unei interfețe între deținătorul mașinii și paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Cei care doresc informații trebuie să selecteze marca vehiculului și să urmeze instrucțiunile afișate pe site. Același lucru îl vor face și pe site-ul către care vor fi redirecționați.

„Pentru majoritatea mărcilor există posibilitatea interogării online a eventualelor campanii de rechemare. dar în unele cazuri informațiile pot fi accesate doar prin contactarea unui atelier din rețeaua producătorului. În aceste cazuri, am adăugat mesaje de informare și atenționare a utilizatorilor”, a explicat instituția într-un comunicat.

Anunțul vine după ce la și la începutul lunii, RAR a primit notificare din partea mai mult companii legat de campanii de rechemare. Este vorba de mașini fabricate între 1998 și 2019, care ar putea avea defecțiuni tehnice grave, inclusiv la sistemele de airbag. În această situație este vorba despre mai multe mărci de mașini, acesta a fost și motivul pentru care RAR a decis să facă o astfel de secțiune.

„Pagina va fi constant actualizată, pe măsură ce vom identifica noi mărci auto sau în cazul mărcilor pentru care producătorul nu a pus încă la dispoziție un website pentru verificarea campaniilor de rechemare (...) Recomandarea noastră este să nu ignorați posibilitatea ca vehiculul pe care îl conduceți să fie inclus într-o campanie de rechemare. Chiar dacă presupusa problemă tehnică vi se pare nesemnificativă”, au mai explicat cei de la RAR.