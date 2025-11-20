Popșoi, după declarațiile lui Ozerov: „Se preface că nu știe ale cui sunt dronele care ucid oameni

Republica Moldova. Chișinăul îl acuză de cinism pe ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, după ce acesta a cerut dovezi despre dronele rusești care traversează spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministrul de Externe Mihai Popșoi spune că diplomatul se preface că nu înțelege realitatea unui război în care rachetele și dronele Moscovei ucid zilnic oameni, iar dovezile încălcărilor au fost deja prezentate pe masă în trecut.

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, dă dovadă de o abordare cinică atunci când cere probe despre dronele rusești care încalcă spațiul aerian al R. Moldova, afirmă vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe. Potrivit șefului diplomației, survolările ilegale sunt un fapt, nu o presupunere.

„Dumnealui se preface a nu ști sau a nu înțelege ale cui sunt dronele și rachetele care distrug zilnic și nimicesc sute și mii de vieți omenești. Această abordare cinică nu ne surprinde. În același timp, această scuză că nu ar fi o dronă rusească sau unde ar fi dovezile că, în general, a fost o asemenea survolare a spațiului aerian, dumnealui începe a uita experiența precedentă când a fost invitat la Ministerul Afacerilor Externe și i s-a pus efectiv pe masă dovada dronei ”Geran-2”, care a căzut în apropierea caselor cetățenilor din sudul țării. Și atunci nu a întrebat care sunt dovezile”, a declarat Popșoi la TV8.Un ambasador agreat, dar încă neacreditat

Ministrul Mihai Popșoi a explicat că Ozerov continuă să fie ambasador „agreat”, dar nu și acreditat în Republica Moldova.

„Încercările noastre de acreditare au eșuat, inclusiv din cauza unor incidente similare. Au fost încercări de a-l acredita, doar că în preajma acelei tentative au avut loc situații nefericite – fie declarații extrem de nepotrivite ale unor reprezentanți ai autorităților ruse, fie explozia unei drone pe teritoriul Moldovei. Pe fundalul unor asemenea evenimente, nu puteai să te aștepți la acreditarea ambasadorului Federației Ruse”, a precizat Popșoi.

Șeful diplomației moldovenești a exclus, pentru moment, declararea persona non grata a ambasadorului agreat, deși acesta a sfidat în repetate rânduri autoritățile moldovenești. Ministrul a explicat că o asemenea decizie ar afecta cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă.

„Noi avem un ambasador acreditat în Rusia, care are grijă să promoveze interesele țării acolo. Dacă întreprindem o acțiune vizavi de ambasadorul agreat al Federației Ruse, se va riposta simetric, iar reprezentanța noastră de la Moscova va avea de suferit. Interesele cetățenilor noștri și ale agenților economici ar fi afectate. Dar, dacă vor exista incidente care vor impune decizii mai tranșante, nu ne vom feri să le luăm”, a menționat Popșoi.

Oleg Ozerov a fost convocat pe 20 noiembrie la Ministerul Afacerilor Externe, după ce o nouă dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova pe 19 noiembrie. Diplomaților ruși le-a fost înmânată o notă de protest privind încălcarea gravă a suveranității naționale. La ieșirea din sediul MAE, Ozerov a afirmat că nu i-au fost prezentate probe că drona era de fabricație rusească.

Potrivit Ministerului Apărării, drona a intrat în spațiul aerian al R. Moldova în jurul orei 03:30, venind din direcția localității Lesnaia din Ucraina și deplasându-se spre Săiți, raionul Ștefan Vodă. Aparatul zbura la aproximativ 100 de metri altitudine, o înălțime prea mică pentru a fi detectată de sistemele moldovenești de supraveghere aeriană.

Survolarea de pe 19 noiembrie nu este un incident izolat. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, mai multe drone de fabricație rusească au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova, unele căzând și explodând pe teritoriul țării, în apropierea unor localități.