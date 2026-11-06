Președintele României, Nicușor Dan, figurează pe lista contribuabililor pentru care Primăria Predeal a emis documente privind înființarea popririi, din cauza unor impozite locale neachitate. Adresa de înființare a popririi pe numele șefului statului a fost emisă la 7 septembrie 2026, iar actele fiscale au fost considerate comunicate la începutul lunii noiembrie, potrivit Gândul.

Numele complet al președintelui, Nicușor-Daniel Dan, apare la poziția 83 dintr-un anunț colectiv întocmit de administrația locală la 20 octombrie 2026. Documentul cuprinde 161 de contribuabili pentru care au fost emise acte legate de procedura de poprire.

Restanțele fiscale sunt legate de un teren pe care președintele îl deține în stațiunea montană. Potrivit documentelor apărute în februarie 2026, suma restantă era de 280,52 lei. Din acest total, 138,46 lei reprezentau datorii din anii anteriori, iar restul includea obligații fiscale și cheltuieli aferente executării silite.

Nu există informații clare dacă debitul a rămas la aceeași valoare până în noiembrie sau dacă între timp au fost adăugate alte penalități și obligații.

Terenul are o suprafață de 7.460 de metri pătrați și a fost cumpărat în 2007. În declarațiile sale anterioare, Nicușor Dan a spus că a plătit aproximativ 170.000-180.000 de euro pentru proprietate, sumă din care 100.000 de euro au provenit dintr-un credit bancar.

Problemele fiscale legate de proprietatea din Predeal au fost semnalate și în anii anteriori. În decembrie 2025, Primăria Predeal a emis o somație și un titlu executoriu pe numele lui Nicușor Dan, fiind deschis un dosar de executare silită.

Documentele au fost comunicate prin publicitate în februarie 2026. Situația a fost prezentată atunci și de Fanatik, într-o investigație publicată pe 26 februarie.

La 26 martie 2026, întrebat dacă și-a achitat impozitul pentru terenul din Predeal sau dacă i-au fost blocate conturile, președintele a recunoscut că nu își achitase încă toate obligațiile fiscale.

„Nu. Sunt încă restant și cu mașina care a rămas la Făgăraș și cu terenul de la Predeal”, a declarat atunci Nicușor Dan.

Nu este prima dată când numele președintelui apare în documente ale administrației locale privind recuperarea unor restanțe fiscale.

O investigație publicată de Fanatik în iulie 2025 arăta că Nicușor Dan mai figurase pe listele contribuabililor cu datorii la bugetul local. Potrivit informațiilor prezentate atunci, autoritățile emiseseră documente privind poprirea și în 2022, respectiv 2023.

În august 2023 fusese întocmită o înștiințare referitoare la demersurile pentru înființarea popririi, comunicată ulterior contribuabilului.

Primarul orașului Predeal este Sorin Ioan Ciobanu, membru PNL, care a câștigat un nou mandat la alegerile locale din 2024.

Potrivit Codului de procedură fiscală, executarea silită pentru recuperarea datoriilor începe prin comunicarea unei somații. Dacă obligațiile nu sunt achitate în termenul prevăzut de lege, autoritatea fiscală poate continua procedura prin poprirea sumelor care pot fi urmărite sau prin alte măsuri legale.

Articolul 236, alineatul 8, din Codul de procedură fiscală stabilește că poprirea este considerată înființată din momentul în care adresa ajunge la terțul poprit. Acesta poate fi o bancă sau o instituție care îi plătește venituri contribuabilului.

Emiterea adresei de poprire și comunicarea documentelor către persoana vizată nu înseamnă automat că au fost blocate efectiv sume de bani.

În cazul lui Nicușor Dan, documentele prezentate în investigația Gândul atestă emiterea adresei de înființare a popririi. Până în prezent, nu există însă o confirmare publică potrivit căreia anumite sume din conturile bancare ale președintelui au fost indisponibilizate.