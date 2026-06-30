Fostul premier Victor Ponta a lansat luni seară o serie de critici la adresa situației economice și a deciziilor actualului Guvern, susținând că România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. În intervenția sa, Ponta a afirmat că toate sectoarele economiei sunt afectate, a avertizat asupra riscului unei incapacități de plată și a acuzat Ministerul Apărării că ar fi făcut o achiziție dezavantajoasă pentru stat.

Fostul premier a susținut că economia românească se află într-un declin generalizat și că nu mai există niciun sector aflat pe creștere. Potrivit acestuia, industria IT ar fi fost afectată după eliminarea facilităților fiscale, iar România ar fi rămas în urmă în ceea ce privește dezvoltarea inteligenței artificiale și a noilor tehnologii.

Victor Ponta a afirmat că și agricultura traversează o perioadă dificilă, explicând că lipsa producției interne de îngrășăminte și scumpirea acestora, pe fondul conflictului cu Iranul, afectează competitivitatea fermierilor români.

În același timp, fostul premier a susținut că sectorul construcțiilor resimte puternic creșterea costurilor materialelor, iar majorarea dobânzilor face ca achiziția unei locuințe să fie tot mai dificilă. El a dat exemplul unui credit ipotecar de 250.000 de euro, despre care spune că ar ajunge să coste aproximativ 400.000 de euro până la finalul perioadei de rambursare.

Ponta a afirmat că dobânzile pentru creditele imobiliare din România ar fi ajuns la 12%, comparativ cu aproximativ 3% în statele occidentale, diferență pe care o pune pe seama relației tensionate dintre Guvern și sistemul bancar.

Fostul premier a descris drept „dezastruoasă” balanța comercială a României și a susținut că deficitul comercial va ajunge în acest an la aproximativ 30 de miliarde de euro.

El a afirmat că România înregistrează cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, în timp ce consumul este în scădere, iar întreprinderile mici și mijlocii sunt afectate în favoarea marilor companii.

Victor Ponta a mai declarat că toate cele trei mari agenții de rating ar fi încadrat România la nivelul BBB minus și a avertizat că o eventuală retrogradare, posibilă în lunile iulie, august sau septembrie, ar putea descuraja investițiile marilor fonduri internaționale.

Referindu-se la datoria publică, fostul premier a precizat că România trebuie să refinanțeze în acest an datorii în valoare de 64 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 13 miliarde de euro. În opinia sa, statul are nevoie de aproximativ un miliard de euro în fiecare lună doar pentru rostogolirea datoriei existente.

În acest context, Victor Ponta a spus că există riscul ca România să intre în incapacitate de plată și a estimat că, în luna octombrie, statul ar putea întâmpina dificultăți în finanțarea serviciilor publice esențiale, precum spitalele, școlile, pompierii și poliția.

În aceeași emisiune, fostul premier l-a criticat și pe ministrul demis al Apărării, Radu Miruță, în legătură cu programul de achiziție a unor corvete.

Ponta a susținut că statul român ar fi ales o variantă considerabil mai scumpă decât o ofertă disponibilă din Turcia și a pus sub semnul întrebării oportunitatea contractului.