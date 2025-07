EVZ Special Politologul Vladimir Tismăneanu, autorul volumului „Stalinism pentru eternitate”, la 74 de ani







Politologul Vladimir Tismăneanu a împlinit 74 de ani. A fost principalul politolog și profesor universitar român care a condus Comisia Prezindențială de investigare și condamnare a regimului comunist.

Politologul Vladimir Tismăneanu este autorul esențialei lucrări „Stalinism for all seasons”, apărută în limba română sub denumirea „Stalinism pentru eternitate”.

Vladimir Tismăneanu - originea

Vladimir Tismăneanu s-a născut la Brașov, la 4 iulie 1951. La acel moment, orașul se numea Stalin. A fost fiul a doi ilegaliști, Hermina Marcusohn și Leonte Tismăneanu. Părinții săi au luptat în Brizgăzile Internaționale, Leonte ca luptător, Hermina în calitate de cadru medical. Leonte Tismăneanu și-a pierdut un braț. Aceștia, pentru că în România, comunismul era scos în afara legii, au trăit în URSS, unde au revenit după război.

Surorile mai mari ale politologului s-au născut în URSS. Dacă Hermina Marcusohn a urmat o carieră medicală în România, Leonte Tismăneanu s-a dedicat muncii de presă (fusese redactor la Radio Moscova, pentru limba română) până când a fost epurat de către Gheorghe Gheorghiu Dej. A lucrat apoi la Editura Meridiane.

Vladimir Tismăneanu a crescut așadar într-o lume a constrastelor. A înțeles caracterul vindicativ și dur al comunismului. Nu ideologia, nu atașamentul față de cauză contau cât dorința unor lideri omnipotenți de a face tot ce doreau ei.

Vladimir Tismăneanu - interesul pentru Școala de la Frankfurt

Vladimir Tismăneanu a urmat liceul la faimosul Liceu Jean Monnet de astăzi, numit atunci Liceul Nr.24. A fost coleg de școală cu Nicu Ceaușescu dar și cu fiii și fiicele altor lideri comuniști. În 1974, a absolvit ca șef de promoție Facultatea de Filosofie iar în 1980, a devenit Doctor. Ambele sale lucrări au fost publicate și au tratat Școala de la Frankfurt ca „noua stângă” și din punct de vedere al teoriei politice.

Aceste două lucrări au fost la vremea lor de absolută noutate, dat fiind faptul că regimul comunist român ocultase cam tot ce însemna cercetarea curentelor de stânga. A lucrat până în 1981, ca sociolog ca Institutul de Proiectări pentru Construcții Tipizate din Capitală.

Plecarea în străinătate. Activitatea didactică și de cercetare în SUA

În anul 1981, Vladimir Tismăneanu pleacă în Spania, alături de mama sa. Nu mai revine din această călătorie. Se stabilește în Venezuela, unde o mătușă a sa (verișoară cu tatăl său) ocupa o funcție într-o instituție de cultură și cercetare. Se stabilește în 1982, în SUA, unde devine cetățean american.

Din 1983, a lucrat la Foreign Policy Research Institute din Philadelphia. Din 1985 și până în 1990 a predat la University of Pennsylvania. Ulterior, din 1990 a predat la University of Maryland, unde predă și cercetează până în prezent. A publicat numeroase volume dedicate analizei regimurilor comuniste.

Prin comentariile sale pe rețelele sociale și prin publicistica românească, tinerii din România au putut vedea și studia citate din Hannah Arendt, Raymond Aron și alți gânditori celebri care au analizat regimurile totalitare.