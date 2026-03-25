Cazuri de malarie în România. Cauze, simptome, prevenție și tratament

Doi dintre cei trei copii care au ajuns de la Iaşi la Spitalul ”Victor Babeş” din Bucureşti luni seară au malarie, potrivit anunțului instituției medicale. Toți au călătorit în Africa din România, alături de părinții lor. Medicii ne recomandă să cerem sfatul specialiștilor pentru a putea face profilaxie înainte de plecare în ţări cu potenţial endemic. Din fericire, copiii sunt acum în stare bună, iau tratament adecvat şi stau într-un salon împreună cu mama lor.

Malaria este o boală infecțioasă provocată de paraziți din genul Plasmodium. Aceștia sunt transmiși la om prin înțepătura țânțarilor infectați.

După pătrunderea în organism, parazitul se multiplică inițial la nivel hepatic, apoi ajunge în sânge, unde continuă ciclul de infectare și poate afecta întregul organism. În lipsa tratamentului, boala poate evolua spre forme severe și chiar letale.

Infecția apare atunci când un țânțar care a înțepat anterior o persoană infectată transmite parazitul la o altă gazdă.

În mod excepțional, transmiterea poate avea loc și pe alte căi, inclusiv prin transfuzii de sânge, transplant de organe, utilizarea în comun a acelor contaminate sau de la mamă la copil în timpul sarcinii ori la naștere.

Manifestările clinice apar, de regulă, la câteva zile sau săptămâni după infectare, însă în unele cazuri pot fi întârziate chiar și luni. În fazele inițiale, malaria se poate manifesta asemănător unei gripe, cu febră, frisoane, dureri de cap, dureri musculare și stare de oboseală accentuată.

Evoluția bolii poate include dificultăți de respirație, tulburări digestive precum greață, vărsături sau diaree, iar în formele severe pot apărea convulsii, îngălbenirea pielii și a ochilor (icter), precum și urină închisă la culoare sau cu urme de sânge.

În lipsa tratamentului, infecția poate duce la blocarea circulației sanguine la nivel cerebral, cunoscută drept malarie cerebrală, la comă sau la insuficiență de organe.

Aceste complicații sunt considerate potențial fatale și necesită intervenție medicală urgentă.

Boala este răspândită în special în regiunile cu climă caldă și umiditate ridicată, în special în Africa, dar și în părți din America Centrală și de Sud, în Republica Dominicană, Haiti și alte zone din Caraibe, precum și în insule din Oceanul Pacific și în sudul și sud-estul Asiei.

Riscul de forme grave și de deces este mai ridicat la copiii sub cinci ani, la femeile însărcinate, la persoanele cu imunitate scăzută și la cele care nu au acces rapid la servicii medicale.

Confirmarea bolii se face prin examinarea unei probe de sânge, în care sunt căutați paraziții Plasmodium.

Identificarea tipului de parazit ajută la alegerea tratamentului adecvat. Istoricul de călătorie în zone endemice este un element important în stabilirea diagnosticului.

Terapia constă în administrarea de medicamente care distrug parazitul. Alegerea tratamentului depinde de tipul de Plasmodium implicat, de gravitatea bolii, de zona geografică în care a fost contractată infecția, precum și de factori precum sarcina sau vârsta pacientului.

În tratamentul malariei pot fi utilizate medicamente precum artemether-lumefantrine, atovaquone-proguanil, clorochină sau hidroxiclorochină, doxiciclină, tetraciclină, clindamicină, meflochină, chinină, primaquină și tafenoquină. Acestea pot fi administrate oral sau intravenos, în funcție de severitatea cazului. Tratamentul trebuie urmat complet, chiar dacă simptomele se ameliorează rapid.

În majoritatea cazurilor, malaria poate fi vindecată dacă terapia este inițiată din timp. Pacienții pot necesita spitalizare la începutul tratamentului, iar ameliorarea simptomelor poate apărea în câteva zile, în timp ce schema terapeutică se întinde, de regulă, pe aproximativ două săptămâni.

Există însă situații în care infecția poate recidiva, deoarece parazitul poate rămâne latent în organism pentru perioade îndelungate, chiar și ani.

Reducerea riscului de infectare se realizează prin evitarea înțepăturilor de țânțari, utilizarea substanțelor repelente, purtarea hainelor care acoperă pielea și dormitul sub plase de protecție. Pentru persoanele care călătoresc în zone cu risc crescut, pot fi recomandate medicamente preventive administrate înainte, în timpul și după deplasare.

În anumite regiuni, copiii beneficiază de vaccinare, însă aceasta nu este destinată în mod obișnuit călătorilor.

Persoanele care dezvoltă simptome după ce au călătorit sau locuiesc în regiuni unde malaria este frecventă trebuie să solicite evaluare medicală fără întârziere.

Diagnosticarea precoce crește semnificativ șansele de recuperare completă și reduce riscul complicațiilor severe.