Justitie

Poliţia Română readuce în ţară şapte infractori periculoşi urmăriţi internaţional

Poliţia Română readuce în ţară şapte infractori periculoşi urmăriţi internaţional
Poliţia Română a anunţat, în perioada 29–30 decembrie 2025, aducerea în ţară a şapte persoane urmărite internaţional, pe numele cărora erau emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventivă, conform anunţului oficial făcut public de instituţie.

În rândul persoanelor extrădate se află indivizi cercetaţi pentru infracţiuni grave, inclusiv trafic de persoane, trafic de migranţi, trafic de minori şi alte fapte considerate extrem de grave de către autorităţi, ceea ce reflectă cooperarea internaţională între Poliţia Română şi partenerii de aplicare a legii din alte state.

„Căpcăunul”, un interlop periculos condamnat la 12 ani de închisoare

Printre cei aduşi în România se numără şi Marian Chirilă Plugaru, în vârstă de 44 de ani, originar din Iaşi şi cunoscut în mediul infracţional sub porecla „Căpcăunul”, un raket notoriu. El a fost adus din Franţa, fiind condamnat definitiv la 12 ani de închisoare pentru constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de migranţi, trafic de persoane, contrabandă şi alte infracţiuni.

Această extrădare evidenţiază eforturile autorităţilor române şi cooperarea internaţională în materie penală în vederea aducerii în ţară a persoanelor condamnate pentru infracţiuni grave, chiar şi atunci când acestea au părăsit teritoriul României şi se află pe liste de urmăriţi internaţional.

Arestat cătușe

Sursă foto: Freepik

Alte persoane aduse în executarea mandatelor de condamnare

Tot pe 29 decembrie, un bărbat de 31 de ani din Ialomiţa a fost adus din Germania, unde se afla, fiind urmărit pentru infracţiuni la regimul rutier şi fiscal. Mandatul de executare a pedepsei emis de Judecătoria Constanţa prevede 3 ani, o lună şi 20 de zile de închisoare.

În aceeaşi zi, un bărbat de 26 de ani din Argeş, urmărit pentru infracţiuni rutiere, a fost adus din Spania, în vederea executării unei pedepse de un an de închisoare stabilite tot de Judecătoria Constanţa.

Urmăriţi internaţional pentru trafic şi proxenetism aduşi din Marea Britanie

La data de 30 decembrie 2025, poliţiştii români au adus în ţară o femeie de 47 de ani din Gorj, inclusă pe lista „most wanted” pentru infracţiuni de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism şi constituirea unui grup infracţional organizat. Aceasta a fost preluată din Marea Britanie, unde se afla înainte de extrădare.

În aceeaşi zi, o altă femeie, de 32 de ani, tot din Gorj, urmărită pentru aceleaşi infracţiuni grave, a fost adusă tot din Marea Britanie, în executarea unui mandat de condamnare emis de Tribunalul Gorj.

Mandate de arestare preventivă puse în aplicare de autorităţi

Tot în data de 30 decembrie, un bărbat de 29 de ani din Olt a fost adus din Italia, pe numele său fiind emis un mandat de arestare preventivă de către Tribunalul Dolj pentru infracţiuni de proxenetism.

În aceeaşi zi, un tânăr de 23 de ani din Iaşi, urmărit internaţional pentru trafic de droguri, a fost adus din Spania, având pe numele său emis un mandat de arestare preventivă de Tribunalul Iaşi.

Toate persoanele au fost introduse în unităţi de detenţie

După aducerea în ţară, cele şapte persoane au fost introduse în unităţi de detenţie, fie în vederea executării pedepsei stabilite prin hotărâri definitive, fie pentru continuarea procedurilor judiciare premergătoare încarcerării, potrivit anunţului Poliţiei Române.

