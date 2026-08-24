România a pierdut 9 miliarde de euro din suma prevăzută inițial prin PNRR, după ce și-a asumat un număr prea mare de reforme și jaloane, susține Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European. Acesta a explicat, în podcastul „Picătura de business”, moderat de Radu Preda și difuzat pe evz.ro și pe canalulbHai România, că modul în care a fost construit planul a creat dificultăți în procesul de implementare.

Victor Negrescu consideră că România a făcut o alegere greșită atunci când și-a asumat un număr foarte mare de reforme în raport cu fondurile pe care le putea accesa.

„Și în contextul acesta era normal. la banii primiți, România s-a angajat la cele mai multe jaloane, ceea ce cred că a fost o greșeală de abordare, pentru că nu puteam să facem toate aceste lucruri. De altfel, la fiecare modificare a PNRR, România a mai scos câteva jaloane. Chiar acum, la finalul lunii iulie, România a mai scos 3 jaloane pe care nu putea să le facă, tocmai pentru că… Erau prea multe”, a declarat Victor Negrescu.

Europarlamentarul a explicat că valoarea inițială a PNRR era de 29 de miliarde de euro, iar suma disponibilă în prezent a scăzut la aproximativ 20 de miliarde de euro.

„Păi noi am plecat cu 29 de miliarde, acum avem 20 de miliarde. Din start am pierdut 9 miliarde de euro. Știu că decidenții politici spun, dom’le, am scăpat de împrumuturi. Păi până acum împrumuturile acelea erau bune pentru că erau la dobânzi foarte scăzute comparativ cu ce se împrumută în România. Deci erau aproape bani gratis și acele împrumuturi. Deci am pierdut 9 miliarde”, a afirmat Victor Negrescu.

Victor Negrescu a criticat și timpul disponibil pentru aplicarea reformelor asumate prin PNRR, susținând că planul a fost construit fără suficiente analize.

„Am avut aproximativ patru ani jumate pentru implementarea reformelor, prea puțin timp pentru aceste angajamente pe care și le-a asumat România într-o manieră greșită, fără analize de impact”, a spus Victor Negrescu.

Acesta susține că au lipsit atât proiectele mature, cât și o strategie coerentă pentru folosirea fondurilor.

„Deci noi n-am avut studii de impact, nu au fost prezentate proiecte mature și nu au avut o coerență a planului”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European.

Victor Negrescu consideră că rezultatele obținute până acum nu reflectă în totalitate obiectivele pentru care a fost creat mecanismul european.

„Ori eu astăzi, dacă să mă uit la rezultatele PNRR, eu nu văd ce reziliență am construit noi”, a afirmat Victor Negrescu.

El a explicat că unele proiecte au fost utile, însă au fost realizate fără o legătură suficient de clară între ele.

„Am avut proiecte, unele chiar bune, dar care au fost dispersate fără să fie conectate între ele. Adică, nu poți să investești în învățământul profesional fără să conectezi cu mediul de afaceri. Nu poți să investești pe zona de energie. fără să-ți dai seama că trebuie să scazi costurile energiei pentru a fi competitivi”, a declarat Victor Negrescu.

În opinia sa, România trebuie să schimbe modul în care privește fondurile europene, astfel încât acestea să contribuie direct la creșterea competitivității economice.