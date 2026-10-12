PNL ar lua în calcul să nu depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Luca Niculescu până în aprilie, potrivit informațiilor vehiculate pe scena politică. Scenariul ar fi apărut după ce premierul desemnat le-a cerut partidelor parlamentare să ajungă la o înțelegere politică asumată pentru cel puțin șase luni, care să permită adoptarea unor măsuri economice și bugetare importante. Liberalii au exclus intrarea la guvernare alături de PSD, dar ar putea vota pentru învestirea Cabinetului condus de Luca Niculescu.

Premierul desemnat a transmis luni că discuțiile dintre partidele parlamentare ar trebui să ducă la asumarea unor decizii concrete. Acesta susține că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, capabil să gestioneze problemele economice și sociale.

„Am spus că lucrăm în continuare pentru a găsi o formulă de guvernare care să ofere României stabilitatea de care are nevoie. Le-am mulțumit partidelor pentru dialogul și deschiderea de care au dat dovadă. Toate opțiunile rămân pe masă și voi continua discuțiile. Azi mă văd cu reprezentanții USR, Grupului parlamentar al Minorităților Naționale, PACE – Întâi România și Uniți pentru România. Cred că a venit momentul să accelerăm. Avem nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. Există probleme foarte concrete, care afectează viața de zi cu zi a românilor.”, a scris Niculescu pe Facebook.

Premierul desemnat a explicat că simpla învestire a unui Guvern nu este suficientă dacă acesta nu are și susținerea politică necesară pentru a-și pune în aplicare programul.

„De aceea, mesajul meu către partidele parlamentare este că avem nevoie să trecem de la disponibilitatea pentru dialog la asumarea unor decizii. Apreciez faptul că unele formațiuni politice și-au exprimat disponibilitatea de a susține un guvern, fie el politic, tehnocrat sau o formulă mixtă. Dar nu este suficient să avem un guvern care trece de votul Parlamentului. Avem nevoie de un guvern care poate și guverna.

De aceea, cred că avem nevoie de o înțelegere politică asumată pentru cel puțin șase luni, în jurul câtorva obiective esențiale: rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru anul viitor, măsuri privind energia și protejarea celor vulnerabili, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și întărirea capacității de apărare a României, într-un context internațional complicat, cu un război la granițele noastre. Și alte măsuri pe care partidele politice care dau votul pentru acest guvern le consideră vitale pentru interesul României.”, a adăugat acesta.

Înțelegerea politică solicitată de premierul desemnat ar urma să stabilească prioritățile pentru primele șase luni de guvernare. Printre obiectivele enumerate de acesta se află:

rectificarea bugetară;

adoptarea bugetului de stat pentru 2027;

măsuri în domeniul energiei și protejarea persoanelor vulnerabile;

relansarea economiei;

îmbunătățirea colectării veniturilor la buget;

consolidarea capacității de apărare a României.

Luca Niculescu a arătat că acordul ar putea include și alte măsuri pe care partidele dispuse să susțină viitorul Guvern le consideră importante.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că partidul nu va intra la guvernare alături de PSD în Executivul condus de Luca Niculescu. Totuși, liberalii ar putea vota pentru învestirea acestuia.

În acest context, varianta ca PNL să nu depună o moțiune de cenzură până în aprilie ar putea fi una dintre opțiunile analizate de conducerea partidului. Potrivit surselor liberale, discuțiile ar avea legătură cu solicitarea premierului desemnat privind un acord politic pentru o perioadă de cel puțin șase luni.

Deocamdată, nu este vorba despre o decizie confirmată a PNL, ci despre un scenariu aflat în discuție.

Negocierile pentru formarea Guvernului sunt influențate și de poziția PSD. Președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, a condiționat votul partidului pentru învestirea Executivului de participarea PNL și UDMR la guvernare.

Rămâne de văzut dacă formațiunile parlamentare vor ajunge la un acord care să permită formarea noului Guvern și susținerea acestuia pentru cel puțin șase luni.

Luca Niculescu a anunțat că va depune joi, la Parlament, lista miniștrilor și programul de guvernare.