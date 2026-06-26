Partidul Național Liberal (PNL) l-ar putea propune pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru și ar putea susține un acord de guvernare cu Partidul Social Democrat (PSD) care prevede revenirea la sistemul rotației premierilor, potrivit unor surse politice citate de G4Media.

Conducerea PNL urmează să valideze, în ședința Biroului Politic Național de vineri, programată la ora 10.00, propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, potrivit surselor citate.

În cadrul aceleiași ședințe, liberalii vor supune la vot și acordul politic cu PSD privind reluarea rotației guvernamentale.

Conform scenariului discutat, până în aprilie 2027 ar urma să funcționeze un guvern format din PNL, USR și UDMR, condus de Siegfried Mureșan. Ulterior, PSD ar prelua conducerea Executivului.

Siegfried Mureșan este europarlamentar din 2014 și vicepreședinte al Partidului Popular European din 2019, fiind reales de două ori în această funcție.

În Parlamentul European, activează în domeniul politicilor economice și bugetare și este considerat unul dintre cei mai influenți reprezentanți ai României în cadrul PPE.

Până acum, PSD l-a susținut pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în timp ce PNL, USR și UDMR au negociat o poziție comună privind susținerea unei formule de guvernare. Joi, negocierile dintre liderii celor patru partide s-au încheiat fără un acord.

Președintele Nicușor Dan a transmis că așteaptă din partea formațiunilor o majoritate parlamentară și o propunere comună pentru formarea Guvernului.

Această mișcare a PNL reprezintă o schimbare importantă de strategie și o încercare de compromis politic după mai multe săptămâni de negocieri tensionate. Propunerea lui Siegfried Mureșan vine în contextul în care liberalii încearcă să mențină echilibrul în coaliție și să evite o eventuală criză guvernamentală majoră.

Rămâne de văzut dacă PSD va accepta formula rotației și dacă USR și UDMR vor susține această variantă. Ședința Biroului Politic Național de vineri va fi decisivă pentru direcția pe care o va lua PNL în negocierile pentru formarea noului Guvern.