PNL Iași îi retrage sprijinul politic consilierului arestat pentru exploatarea a două persoane

Biroul Permanent Județean al PNL Iași a decis sâmbătă, în unanimitate, excluderea consilierului local Dragoș Florin Doloi, după ce acesta a fost arestat preventiv sub acuzația de exploatare a două persoane în condiții degradante.

Decizia implică și retragerea sprijinului politic din partea partidului.

Potrivit anchetei, Florin Doloi și fratele său ar fi recrutat două persoane, inducându-le în eroare cu privire la remunerație și condițiile de muncă.

Victimele ar fi fost cazate la un canton silvic și la o stână din satul Hadâmbu, județul Iași, fiind nevoite să locuiască într-un autoturism dezafectat și într-o bucătărie de vară, fără acces la electricitate, apă curentă sau condiții minime de igienă.

Organizația județeană PNL Iași a precizat că nu tolerează astfel de comportamente și condamnă orice formă de abuz sau încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, a declarat:

„Conducerea PNL Iaşi, prin Biroul Politic Judeţean, a luat astăzi măsura excluderii consilierului local din comuna Mogoşeşti, acuzat de fapte grave împotriva libertăţii şi demnităţii umane.

Nu voi tolera niciodată astfel de fapte şi nu voi proteja în niciun fel pe cei care le comit. PNL Iaşi a urmat toate etapele statutare şi a luat această decizie fără echivoc. Orice altă discuţie aruncată în spaţiul public nu este altceva decât demagogie goală a PSD Iaşi.”

În aceeași conferință, Alexandru Muraru a făcut referire și la PSD Iași, afirmând:

„Nici până la această oră social-democraţii ieşeni nu au luat nicio măsură împotriva acestuia. Tolerarea unui astfel de personaj în fruntea unei comune demonstrează lipsa totală de autoritate şi haosul care domină filiala judeţeană a PSD, unde standardele de integritate şi bun simţ au fost complet abandonate în favoarea intereselor de grup. Bogdan Cojocaru ar face bine să fie îngrijorat de ce se va întâmpla la congresul din 8 noiembrie, unde se va oficializa că PSD Iaşi e singura organizaţie din Moldova care nu are niciun reprezentant în organismele de conducere, consolidându-şi poziţia de cea mai slabă filială din regiune şi din ţară pentru următorii patru ani.”

PSD Iași a emis sâmbătă un comunicat de presă în care precizează: