International

Planul lui Emmanuel Macron pentru finala Cupei Mondiale. Unde va călători președintele Franței pentru a-i susține pe „Les Bleus”

Comentează știrea
Planul lui Emmanuel Macron pentru finala Cupei Mondiale. Unde va călători președintele Franței pentru a-i susține pe „Les Bleus”Emmanuel Macron / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele Franței, Emmanuel Macron, nu va putea fi prezent în tribune la semifinala de foc de la Cupa Mondială, în care selecționata franceză va înfrunta Spania. Duelul de top este programat marți, la Dallas, însă liderul de la Palatul Élysée este reținut în țară de o sărbătoare națională extrem de importantă. Cu toate acestea, șeful statului francez și-a făcut deja planurile pentru ultimul act al competiției, în cazul în care naționala sa va reuși să treacă de iberici.

Planul lui Emannuel Macron

Conform informațiilor oferite de jurnaliștii de la RMC Sport, Emmanuel Macron va călători la New York pe data de 19 iulie, cu condiția ca jucătorii pregătiți de Didier Deschamps să își asigure biletul pentru marea finală. Această decizie nu reprezintă o surpriză pentru fanii fotbalului, devenind deja o adevărată tradiție ca președintele să fie alături de echipă în momentele decisive. Din declarațiile anterioare, „jucătorii echipei naţionale a Franţei vor putea conta pe sprijinul său în cazul unei finale a Cupei Mondiale, în data de 19 iulie, la New York”.

Ziua Națională a Franței blochează deplasarea președintelui la Dallas

Absența liderului politic de la semifinala de marți este cauzată de o suprapunere de calendar imposibil de evitat. Meciul de la Dallas coincide cu data de 14 iulie, momentul în care Franța își celebrează Ziua Națională. Obligațiile oficiale și ceremoniile de la Paris îl rețin pe Macron pe continent, privându-l de oportunitatea de a urmări pe viu confruntarea cu reprezentativa Spaniei.

Campionatul Mondial de fotbal

Campionatul Mondial. Sursa foto: FIFA

Traseul francezilor până în această fază a competiției a fost unul solid. „După ce a învins Marocul cu 2-0 joi, echipa Franţei ţinteşte a treia finală consecutivă la Cupa Mondială.” Pentru a-și îndeplini acest obiectiv istoric, „Les Bleus” trebuie să treacă de o selecționată a Spaniei care a avut o misiune extrem de dificilă în faza anterioară, când „a reuşit cu greu să învingă Belgia (2-1) vineri, la Los Angeles”.

Posibilii adversari ai Franței în marea finală din Statele Unite

Dacă calculele de pe hârtie se vor adeveri și Franța va trece de Spania, fanii fotbalului ar putea asista la o reeditare a unor dueluri de poveste. Tabloul competiției lasă deschisă calea către o confruntare de orgoliu împotriva Americii de Sud sau a unei mari puteri din Europa.

„În cazul în care va ajunge în finală, echipa Franţei ar putea să-şi reîntâlnească marii rivali, argentinienii, care vor juca împotriva Elveţiei în noaptea de sâmbătă spre duminică, în sferturi. Sau va înfrunta câştigătoarea celui de-al treilea sfert de finală dintre Norvegia şi Anglia.” Rămâne de văzut dacă Emmanuel Macron va avea ocazia să le poarte noroc fotbaliștilor săi direct de pe stadionul din New York, pe 19 iulie.

Stiri calde

23:55 - Greșelile pe care să le eviți dacă vrei o vacanță fără stres. Ce trebuie să știi înainte de controlul vamal

23:43 - Cum îți convingi copilul să renunțe la telefon și tabletă. Soluții care chiar funcționează

23:35 - Celebra reședință a familiei Gucci a fost scoasă la vânzare. Cât costă vila din Roma

23:25 - Naționala de rugby a României, egal spectaculos în fața Uruguayului, scor 36-36

23:14 - Volodimir Zelenski pregătește modificări în diplomația Ucrainei. Prioritatea anunțată de liderul de la Kiev

23:04 - Noi probleme pentru călătorii CFR. Întârzieri mari pe ruta București-Brașov

HAI România!

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

Transplantul hepatic, între viață și moarte

Transplantul hepatic, între viață și moarte

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Proiecte speciale