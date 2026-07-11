Președintele Franței, Emmanuel Macron, nu va putea fi prezent în tribune la semifinala de foc de la Cupa Mondială, în care selecționata franceză va înfrunta Spania. Duelul de top este programat marți, la Dallas, însă liderul de la Palatul Élysée este reținut în țară de o sărbătoare națională extrem de importantă. Cu toate acestea, șeful statului francez și-a făcut deja planurile pentru ultimul act al competiției, în cazul în care naționala sa va reuși să treacă de iberici.

Conform informațiilor oferite de jurnaliștii de la RMC Sport, Emmanuel Macron va călători la New York pe data de 19 iulie, cu condiția ca jucătorii pregătiți de Didier Deschamps să își asigure biletul pentru marea finală. Această decizie nu reprezintă o surpriză pentru fanii fotbalului, devenind deja o adevărată tradiție ca președintele să fie alături de echipă în momentele decisive. Din declarațiile anterioare, „jucătorii echipei naţionale a Franţei vor putea conta pe sprijinul său în cazul unei finale a Cupei Mondiale, în data de 19 iulie, la New York”.

Absența liderului politic de la semifinala de marți este cauzată de o suprapunere de calendar imposibil de evitat. Meciul de la Dallas coincide cu data de 14 iulie, momentul în care Franța își celebrează Ziua Națională. Obligațiile oficiale și ceremoniile de la Paris îl rețin pe Macron pe continent, privându-l de oportunitatea de a urmări pe viu confruntarea cu reprezentativa Spaniei.

Traseul francezilor până în această fază a competiției a fost unul solid. „După ce a învins Marocul cu 2-0 joi, echipa Franţei ţinteşte a treia finală consecutivă la Cupa Mondială.” Pentru a-și îndeplini acest obiectiv istoric, „Les Bleus” trebuie să treacă de o selecționată a Spaniei care a avut o misiune extrem de dificilă în faza anterioară, când „a reuşit cu greu să învingă Belgia (2-1) vineri, la Los Angeles”.

Dacă calculele de pe hârtie se vor adeveri și Franța va trece de Spania, fanii fotbalului ar putea asista la o reeditare a unor dueluri de poveste. Tabloul competiției lasă deschisă calea către o confruntare de orgoliu împotriva Americii de Sud sau a unei mari puteri din Europa.

„În cazul în care va ajunge în finală, echipa Franţei ar putea să-şi reîntâlnească marii rivali, argentinienii, care vor juca împotriva Elveţiei în noaptea de sâmbătă spre duminică, în sferturi. Sau va înfrunta câştigătoarea celui de-al treilea sfert de finală dintre Norvegia şi Anglia.” Rămâne de văzut dacă Emmanuel Macron va avea ocazia să le poarte noroc fotbaliștilor săi direct de pe stadionul din New York, pe 19 iulie.