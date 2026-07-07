Faza optimilor de finală de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 aduce în prim-plan confruntări spectaculoase pentru fanii sportului rege. Marți, 7 iulie, se vor disputa ultimele două partide din această etapă a turneului final, meciuri care vor stabili configurarea completă a sferturilor de finală. Câștigătoarele celor două dueluri directe se vor întâlni ulterior în faza următoare a competiției din America de Nord.

Prima partidă a zilei pune față în față deținătoarea trofeului, Argentina, și selecționata Egiptului. Meciul este programat să înceapă la ora 19:00, ora României, și se va desfășura pe stadionul din Atlanta.

Până în acest moment al turneului, naționala condusă de Lionel Scaloni a avut un parcurs solid în grupe, dar a tremurat serios în faza șaisprezecimilor de fianlă. Și asta pentru că „pumele” au trecut cu mari emoții de Capul Verde, scor 3-2, după reprizele de prelungiri. De cealaltă parte, Egiptul s-a întrebuințat serios în runda precedentă, eliminând Australia la loviturile de departajare, după ce scorul a fost egal, 1-1, la finalul timpului regulamentar și al prelungirilor.

Seara fotbalistică de la Cupa Mondială se va încheia cu meciul dintre Elveția și Columbia, programat de la ora 23:00, ora României. Confruntarea va avea loc pe BC Place din Vancouver și reprezintă ultima partidă din faza optimilor.

Selecționata europeană traversează o formă excelentă la acest turneu final. Elvețienii au câștigat grupa din care au făcut parte și au învins clar Algeria în șaisprezecimi, cu scorul de 2-0. Columbia vine de asemenea după evoluții entuziasmante. Sud-americanii sunt neînvinși la acest Campionat Mondial și s-au calificat în optimi după ce au învins reprezentativa Ghanei cu scorul de 1-0, dominând autoritar jocul.

Elveția a pierdut cu Columbia la Mondialul găzduit de SUA, în 1994, scor 0-2. Cele două echipe au făcut parte dintr-o grupă în care s-au mai aflat România și țara gazdă.