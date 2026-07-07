Optimi de finală la Campionatul Mondial: Programul meciurilor Argentina - Egipt și Elveția - Columbia
- Nicolae Comănescu
- 7 iulie 2026, 06:45
Faza optimilor de finală de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 aduce în prim-plan confruntări spectaculoase pentru fanii sportului rege. Marți, 7 iulie, se vor disputa ultimele două partide din această etapă a turneului final, meciuri care vor stabili configurarea completă a sferturilor de finală. Câștigătoarele celor două dueluri directe se vor întâlni ulterior în faza următoare a competiției din America de Nord.
Optimi de finală la Campionatul Mondial: Programul meciurilor Argentina - Egipt și Elveția - Columbia
Prima partidă a zilei pune față în față deținătoarea trofeului, Argentina, și selecționata Egiptului. Meciul este programat să înceapă la ora 19:00, ora României, și se va desfășura pe stadionul din Atlanta.
Până în acest moment al turneului, naționala condusă de Lionel Scaloni a avut un parcurs solid în grupe, dar a tremurat serios în faza șaisprezecimilor de fianlă. Și asta pentru că „pumele” au trecut cu mari emoții de Capul Verde, scor 3-2, după reprizele de prelungiri. De cealaltă parte, Egiptul s-a întrebuințat serios în runda precedentă, eliminând Australia la loviturile de departajare, după ce scorul a fost egal, 1-1, la finalul timpului regulamentar și al prelungirilor.
Bătălia decisivă dintre Elveția și Columbia
Seara fotbalistică de la Cupa Mondială se va încheia cu meciul dintre Elveția și Columbia, programat de la ora 23:00, ora României. Confruntarea va avea loc pe BC Place din Vancouver și reprezintă ultima partidă din faza optimilor.
Selecționata europeană traversează o formă excelentă la acest turneu final. Elvețienii au câștigat grupa din care au făcut parte și au învins clar Algeria în șaisprezecimi, cu scorul de 2-0. Columbia vine de asemenea după evoluții entuziasmante. Sud-americanii sunt neînvinși la acest Campionat Mondial și s-au calificat în optimi după ce au învins reprezentativa Ghanei cu scorul de 1-0, dominând autoritar jocul.
Elveția a pierdut cu Columbia la Mondialul găzduit de SUA, în 1994, scor 0-2. Cele două echipe au făcut parte dintr-o grupă în care s-au mai aflat România și țara gazdă.