O treime dintre americani cred că vor trăi Apocalipsa. Tinerii, majoritari printre cei ce au astfel de convingeri

Aproape o treime dintre locuitorii din America de Nord cred că sfârșitul lumii s-ar putea produce chiar în timpul vieții lor. Concluzia apare într-un studiu realizat de cercetători de la University of British Columbia și publicat în Journal of Personality and Social Psychology.

Cercetarea a analizat opiniile a aproximativ 3.400 de persoane din Statele Unite și Canada. Participanții au răspuns la mai multe întrebări legate de percepția riscului și de modul în care privesc amenințările majore la adresa societății.

Rezultatele arată că 28,9% dintre respondenți consideră posibil ca lumea să se sfârșească înainte de moartea lor. Autorii studiului spun că această convingere poate influența modul în care oamenii reacționează la probleme globale, precum schimbările climatice sau riscul unui conflict nuclear.

Potrivit cercetătorilor, credința într-un posibil scenariu apocaliptic este mai răspândită decât se credea anterior. Aceasta poate afecta modul în care indivizii interpretează pericolele și susțin anumite măsuri pentru a le combate.

Analiza datelor a arătat că vârsta joacă un rol important. Persoanele mai tinere sunt mai înclinate să creadă că vor trăi momentul sfârșitului lumii, în timp ce această convingere tinde să scadă odată cu înaintarea în vârstă.

Există însă și excepții. În rândul protestanților evanghelici, credința în apropierea apocalipsei nu se diminuează odată cu trecerea anilor. În unele cazuri, ea poate chiar crește. Studiul indică și o ușoară tendință similară în rândul unor participanți musulmani.

Alți factori demografici au avut o influență mult mai redusă. Statutul socio-economic și orientarea politică explică doar o mică parte dintre răspunsuri, iar diferențele legate de etnie sau sex sunt și mai puțin relevante.

Cercetătorii au analizat și modul în care oamenii ar reacționa la amenințări majore. Participanții au fost întrebați dacă ar susține măsuri extreme pentru a evita anumite riscuri.

Printre scenariile discutate s-au numărat alocarea unei părți importante din PIB pentru prevenirea unui pericol global sau introducerea unor măsuri radicale de control social.

Rezultatele arată că reacțiile depind în mare măsură de cauza apocalipsei imaginată. Cei care cred că sfârșitul lumii ar fi provocat de forțe divine sunt mai puțin dispuși să susțină acțiuni radicale. În schimb, persoanele care consideră că oamenii ar putea declanșa catastrofa tind să susțină intervenții mai ferme.

Studiul arată că modul în care indivizii privesc riscurile globale este influențat de câteva elemente esențiale. Printre acestea se numără percepția asupra apropierii amenințării, responsabilitatea atribuită oamenilor sau unor forțe supranaturale și gradul în care o persoană crede că poate influența rezultatul.

De asemenea, contează și modul în care este perceput finalul scenariului. Unii respondenți cred că o catastrofă ar avea consecințe negative totale, în timp ce alții privesc evenimentul printr-o lentilă religioasă sau spirituală.

Autorii studiului spun că aceste credințe sunt importante pentru înțelegerea modului în care societățile reacționează la crize majore. În opinia lor, factorii de decizie trebuie să țină cont de aceste percepții atunci când încearcă să construiască consens în jurul unor probleme globale, precum schimbările climatice, riscurile tehnologice sau pregătirea pentru pandemii.

„Indiferent dacă o anumită narațiune apocaliptică este sau nu corectă, aceasta are totuși consecințe asupra modului în care populațiile se confruntă cu riscuri concrete”, a adăugat Billet, autorul studiului.