Gigantul american Yum Brands a anunțat vânzarea lanțului Pizza Hut într-o tranzacție evaluată la 2,7 miliarde de dolari, pe fondul provocărilor cu care se confruntă industria fast-food și al performanțelor tot mai slabe ale brandului pe piața americană. Operațiunile Pizza Hut din China continentală vor fi preluate de Yum China pentru 1,2 miliarde de dolari, în timp ce restul afacerii va intra în portofoliul fondului de investiții LongRange Capital, într-o tranzacție de 1,5 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Decizia vine într-un moment delicat pentru Pizza Hut, care a înregistrat scăderi ale vânzărilor comparabile timp de zece trimestre consecutive în Statele Unite.

Brandul a contribuit cu aproximativ 12% la veniturile totale ale Yum Brands în 2025, însă rezultatele sale au rămas sub cele ale celorlalte mărci importante din grup.

În aceeași perioadă, KFC și Taco Bell au raportat creșteri ale vânzărilor în ultimele cinci trimestre, semn că preferințele consumatorilor și concurența din sectorul restaurantelor rapide au afectat diferit brandurile din portofoliul companiei.

La nivel mondial, Pizza Hut operează aproape 20.000 de restaurante și are aproximativ 350.000 de angajați. Rețeaua este prezentă în zeci de țări și rămâne unul dintre cele mai cunoscute branduri din industria pizzeriilor.

În România, restaurantele Pizza Hut sunt operate de Sphera Franchise Group prin compania American Restaurant System. Grupul este lider pe piața locală de food service și gestionează, în sistem de franciză, brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell în România, KFC în Republica Moldova și în anumite regiuni din Italia, precum și lanțul Cioccolatitaliani pe piața italiană. Recent, compania și-a extins portofoliul prin preluarea francizei Hard Rock Cafe.

Industria fast-food traversează o perioadă complicată la nivel global. Inflația ridicată, costurile mai mari ale materiilor prime și prudența consumatorilor în privința cheltuielilor au pus presiune pe operatorii din domeniu. În plus, analiștii observă că popularitatea tot mai mare a medicamentelor pentru slăbit din categoria GLP-1 contribuie la schimbarea obiceiurilor alimentare și la orientarea unei părți a consumatorilor către opțiuni considerate mai sănătoase.