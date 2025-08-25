Social Pictorul care a transformat clădirile Moldovei. Expoziție aniversară în cinstea creatorului „Arborelui Eminescu”







Republica Moldova. Muzeul Național de Artă al Moldovei va găzdui o expoziție comemorativă dedicată aniversării a 90 de ani de la nașterea pictorului Aurel David. Evenimentul va reuni lucrări din întreaga carieră, de la pictură de șevalet și portrete la arta monumental-decorativă. Vizitatorii vor avea ocazia unică de a descoperi întregul portofoliu artistic și universul vizual complex al creatorului.

„Arborele Eminescu” – capodopera lui Aurel David cu impact internațional

Expoziția permite publicului să exploreze întreaga gamă a creației lui Aurel David, de la pictură de șevalet la arta monumentală și portretistică. Vernisajul marchează nu doar importanța sa în arta moldovenească, ci și impactul internațional al linogravurii „Arborele Eminescu”. Opera a fost multiplicată în milioane de exemplare și folosită pe afișe, calendare, broderii, medalii și insigne. Astfel, „Arborele Eminescu” a devenit o imagine-reper culturală universală.

Lumina, natura și simbolistica în arta lui Aurel David

Criticii de artă subliniază că David a pictat lumina cu o sensibilitate rar întâlnită și a construit o memorie vizuală durabilă. Lucrările sale de șevalet, precum „Amiază”, „La culesul viei” sau „În livadă”, surprind ritmurile vieții rurale și frumusețea luminii. Creațiile monumentale, precum „Plugarul Universului” sau mozaicurile de pe fațadele Chișinăului, transformă munca și omul în simboluri ale culturii naționale.

„Ne ancorează puternic în destinul nostru românesc. Un artist cu o gândire modernă, un artist total, pentru că Aurel David a făcut și pictură de șevalet, a făcut artă monumentală. S-a dovedit a fi un talent excepțional, un destin tragic”, a declarat pentru Radio Moldova, directorul Muzeului Național de Artă din Chișinău, Tudor Zbârnea.

Pictorul și-a dedicat vocația portretisticii, interpretând esența interioară a marilor creatori. „Arborele Eminescu” simbolizează această abordare. Același principiu se regăsește în portretele lui Lev Tolstoi, Aleksandr Pușkin sau Alecu Donici. Trăsăturile fizice se contopesc cu elemente naturale sau abstracte, evidențiind forța interioară și iluminarea spirituală. „Pânzele lui, grafica și tot ce a făcut arată un artist viguros, fără compromisuri, chiar în perioada totalitară”, afirmă Ghenadie Jalbă, artist plastic.

Pe lângă portretele emblematice, Aurel David a lăsat o amprentă vizibilă asupra arhitecturii urbane din Chișinău prin lucrările sale monumentale. Printre cele mai remarcabile se numără mozaicul „Plugarul Universului” (1972) de la fostul Centru Republican al Tineretului, realizat din smalț colorat, cu dimensiuni impresionante de 9 × 15 metri. Lucrarea simbolizează legătura dintre om și cosmos, realizată printr-o tehnică unică numită „erklez”.

Un alt exemplu este mozaicul „Vînturile-valurile” (1974) de pe fațada Uniunii Scriitorilor, care reflectă dinamismul literaturii. De asemenea, există compoziții realizate de Aurel David pe fațadele Colegiului Electrotehnic din Chișinău și ale Casei de Cultură din satul Boșcana. În cazul Casei de Cultură din Boșcana, raionul Criuleni, lucrarea se intitulează „Melodia moldovenească”. Aceasta este un mozaic realizat din bucăți de placă ceramică glazurată și reprezintă una dintre cele mai valoroase lucrări ale artistului .

Opera lui Aurel David rămâne o mărturie a unui destin artistic ieșit din comun. Artistul s-a stins la 50 de ani, fiind recompensat post-mortem cu Premiul Național și Medalia „Mihai Eminescu”. Prin „Arborele Eminescu” și compozițiile sale monumentale, artistul continuă să afirme identitatea, rădăcinile și forța spiritului creator, lăsând o moștenire vizuală și simbolică de neegalat.