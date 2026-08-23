Piața chiriilor a înregistrat o creștere importantă a interesului în luna iulie, înaintea perioadei în care cererea este, în mod obișnuit, mai ridicată odată cu apropierea noului an universitar. Numărul contactărilor pentru apartamentele disponibile pe Storia a fost cu 45% mai mare decât în iunie 2026 și cu 10% peste nivelul din iulie 2025, potrivit unei analize a platformei imobiliare.

Și numărul vizualizărilor anunțurilor de închiriere a crescut. Paginile cu oferte au fost accesate cu 32% mai mult față de iunie și cu 12% mai mult comparativ cu iulie 2025.

În același timp, prețurile medii solicitate pentru apartamentele cu una până la trei camere din cele zece orașe analizate au rămas relativ stabile. Chiria medie a fost de 536 de euro în iulie 2026, cu variații de mai puțin de 1% atât față de iulie 2025, cât și comparativ cu luna precedentă, potrivit storia.ro.

Dintre cele zece orașe incluse în analiză, Cluj-Napoca și București au avut cele mai ridicate chirii medii, de 599 de euro, respectiv 593 de euro.

La polul opus s-a aflat Arad, unde chiria medie pentru apartamentele cu una până la trei camere a fost de 350 de euro.

Potrivit analizei, creșterea activității de căutare a locuințelor a început deja în iulie, înaintea perioadei în care piața chiriilor devine, de regulă, mai activă pe fondul apropierii noului an universitar.

În București, chiria medie pentru apartamentele cu una până la trei camere a fost de aproximativ 593 de euro în iulie 2026. Valoarea este cu 2% mai mare decât în aceeași lună din 2025 și aproape neschimbată față de iunie.

Diferențele sunt însă considerabile în funcție de sector și de numărul de camere.

Pentru garsoniere, chiriile medii solicitate au fost cuprinse între 390 de euro în Sectorul 2 și 450 de euro în Sectorul 1.

Cea mai mare creștere anuală a fost înregistrată în Sectorul 5, unde chiria medie a ajuns la 400 de euro, cu 14% peste nivelul din iulie 2025. În Sectoarele 1 și 2, chiriile au crescut cu aproximativ 5%, până la 450 de euro, respectiv 390 de euro.

În celelalte sectoare, valorile au fost apropiate de cele din urmă cu un an: 400 de euro în Sectorul 3, 399 de euro în Sectorul 4 și 400 de euro în Sectorul 6.

Pentru apartamentele cu două camere, chiria medie a variat între 500 de euro în Sectorul 4 și 650 de euro în Sectoarele 1 și 2.

Astfel, diferența dintre chiria medie din Sectorul 4 și cea din Sectoarele 1 și 2 este de 150 de euro pe lună, ceea ce înseamnă 1.800 de euro într-un an.

Comparativ cu iulie 2025, cea mai mare creștere procentuală a fost consemnată în Sectorul 2, de 8%. În Sectorul 3, chiria medie a crescut cu 4%, până la 570 de euro.

În Sectorul 1, chiria medie a scăzut cu 3%, până la 650 de euro, iar în Sectorul 5 a coborât cu aproximativ 2%, până la 590 de euro.

În Sectoarele 4 și 6, valorile au rămas la același nivel ca în iulie 2025: 500 de euro, respectiv 550 de euro.

Cele mai mari diferențe de preț se regăsesc la apartamentele cu trei camere. Chiria medie pornește de la 600 de euro în Sectorul 6 și ajunge la 1.150 de euro în Sectorul 1.

Diferența este de 550 de euro pe lună sau de 6.600 de euro într-un an.

Cea mai mare creștere anuală a fost înregistrată în Sectorul 2, unde chiria medie a ajuns la 1.000 de euro, cu 17% peste nivelul din iulie 2025.

În Sectorul 4, chiria medie a crescut cu 6%, până la 650 de euro, iar în Sectorul 1 a urcat cu aproximativ 5%, până la 1.150 de euro.

În Sectorul 5, chiria medie a ajuns la 650 de euro, cu 2% peste nivelul de anul trecut. În Sectorul 3, aceasta s-a menținut la 700 de euro, iar în Sectorul 6 la 600 de euro.

„Căutarea unei chirii nu înseamnă doar identificarea unui preț potrivit, ci și înțelegerea opțiunilor pe care același buget le poate oferi în zone diferite ale orașului. În iulie, contactările au crescut cu 45% față de luna precedentă, ceea ce arată că utilizatorii au devenit mult mai activi în procesul de căutare”, a declarat Cătălina Ciorei, Senior Marketing Manager Storia & OLX Real Estate (Storia și OLX Imobiliare în România).

Aceasta a arătat că diferențele dintre sectoare și tipurile de locuințe pot influența semnificativ bugetul chiriașilor și că o căutare începută mai devreme oferă posibilitatea comparării unui număr mai mare de variante.

Cătălina Ciorei a mai precizat că persoanele interesate să analizeze cartierele în care intenționează să se mute pot utiliza Indexul Storia, care oferă un scor al cartierelor și le evaluează în funcție de criterii legate de calitatea vieții.

În Cluj-Napoca, o garsonieră a avut în iulie un preț mediu de 400 de euro, cu 5% mai puțin decât în aceeași lună din 2025 și fără modificări față de iunie.

Pentru apartamentele cu două camere, chiria medie a ajuns la 599 de euro, nivel similar celui din iulie 2025, dar cu 7% mai mare decât în luna precedentă.

Apartamentele cu trei camere au avut o chirie medie de 749 de euro, în creștere cu 3% față de anul trecut și cu 7% comparativ cu iunie.

În Brașov, chiria medie pentru o garsonieră a fost de 350 de euro, cu 4% sub nivelul din iulie 2025.

Pentru apartamentele cu două camere, chiria medie s-a menținut la 500 de euro, iar pentru cele cu trei camere la 650 de euro. În ambele cazuri, valorile au rămas neschimbate atât față de iulie 2025, cât și comparativ cu luna precedentă.

În Constanța, garsonierele au avut un preț mediu de 350 de euro, în creștere cu 10% față de iulie 2025 și cu 8% față de iunie. Apartamentele cu două camere au rămas la 500 de euro, fără modificări anuale sau lunare.

În cazul apartamentelor cu trei camere, chiria medie a fost de 650 de euro, cu 7% mai mică decât în urmă cu un an și la același nivel ca în iunie.

În Iași, chiriile medii nu au înregistrat modificări nici față de iulie 2025, nici comparativ cu luna precedentă. O garsonieră a avut un preț mediu solicitat de 350 de euro, un apartament cu două camere de 450 de euro, iar unul cu trei camere de 550 de euro.

În Timișoara, chiria medie pentru o garsonieră a fost de 300 de euro, fără variații față de iulie 2025 sau iunie 2026.

Apartamentele cu două camere au avut un preț mediu de 450 de euro, cu 5% peste nivelul de anul trecut și cu 3% mai mult decât în iunie. Pentru apartamentele cu trei camere, chiria medie a fost de 500 de euro, cu 2% peste nivelul din iulie 2025 și fără modificări față de luna precedentă.

În Sibiu, chiriile au rămas neschimbate față de iulie 2025 și iunie 2026. Prețul mediu solicitat a fost de 300 de euro pentru o garsonieră, 400 de euro pentru un apartament cu două camere și 500 de euro pentru un apartament cu trei camere. Craiova: scădere de 5% pentru apartamentele cu două camere

În Craiova, chiria medie a fost de 300 de euro pentru garsoniere, 400 de euro pentru apartamentele cu două camere și 525 de euro pentru cele cu trei camere.

Comparativ cu iulie 2025, prețurile garsonierelor și apartamentelor cu două camere au rămas neschimbate, în timp ce chiria pentru locuințele cu trei camere a crescut cu 1%.

Față de iunie 2026, apartamentele cu două camere s-au ieftinit cu 5%, iar cele cu trei camere s-au scumpit cu 5%.

În Oradea, o garsonieră a avut un preț mediu de 300 de euro, în creștere cu 7% față de iulie 2025 și cu 2% față de iunie. Chiria medie pentru apartamentele cu două camere a rămas la 400 de euro, fără variații față de anul trecut sau față de luna precedentă.

Pentru apartamentele cu trei camere, prețul mediu a fost de 460 de euro, în scădere cu 8% față de iulie 2025 și cu 6% comparativ cu iunie.

În Arad, chiria medie pentru o garsonieră a fost de 230 de euro în iulie, cu 2% sub nivelul din aceeași lună a anului trecut. Apartamentele cu două camere au avut un preț mediu de 350 de euro, cu 4% mai mic decât în iulie 2025. Pentru apartamentele cu trei camere, chiria medie a ajuns la 450 de euro, în creștere cu 7% față de anul trecut.

Comparativ cu iunie 2026, chiriile au rămas neschimbate pentru toate cele trei categorii de locuințe.

Analiza a fost realizată pe baza prețurilor medii solicitate în anunțurile publicate pe Storia pentru apartamentele cu una, două și trei camere din zece orașe: București, Cluj-Napoca, Brașov, Constanța, Iași, Timișoara, Sibiu, Craiova, Oradea și Arad.

Evaluarea include atât date obiective, precum traficul, calitatea aerului și prețul locuințelor, cât și percepții colectate printr-un studiu în desfășurare. Potrivit companiei, la acest studiu au răspuns peste 110.000 de persoane.

Printre criteriile evaluate se numără siguranța, curățenia, liniștea și accesul la pistele pentru biciclete. Instrumentul urmărește să ofere informații suplimentare despre cartierele în care oamenii locuiesc sau în care intenționează să se mute.