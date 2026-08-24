Petrotel Lukoil confirmă intrarea în insolvență

Oficialii Petrotel Lukoil au confirmat luni că rafinăria de la Ploiești va intra în procedură de insolvență, după ce informația privind pregătirea acestei măsuri a apărut într-o notă internă obținută anterior de Mediafax. Compania susține că insolvența reprezintă cadrul juridic prin care poate proteja activul industrial și poate crea condițiile necesare pentru reluarea operațiunilor.

Decizia vine în contextul dificultăților generate de sancțiunile impuse companiei-mamă, Lukoil, și al restricțiilor aplicate de autoritățile americane prin OFAC, din cauza războiului de agresiune din Ucraina. În acest context, conducerea Petrotel afirmă că procedura de insolvență poate oferi societății protecția și timpul necesar pentru reorganizarea activității și repornirea instalațiilor.

Confirmarea oficială a venit după ce, vineri, a fost publicată o notă internă potrivit căreia conducerea rafinăriei lua în calcul declanșarea procedurii de insolvență. Documentul prezenta această soluție drept una dintre măsurile prin care compania ar putea să își continue activitatea și să protejeze rafinăria.

Petrotel Lukoil transmite că obiectivul principal este menținerea activității industriale și păstrarea locurilor de muncă. Compania precizează că desfășoară în continuare demersurile necesare pentru repornirea instalațiilor și revenirea rafinăriei la funcționarea normală.

„Petrotel Lukoil continuă toate demersurile legale și operaționale pentru repornirea instalațiilor și reluarea activității rafinăriei. Prioritățile companiei sunt să își păstreze toată forța de muncă și a tuturor competențelor profesionale, protejarea relațiilor cu furnizorii și partenerii români, continuarea contribuției fiscale și menținerea unui activ relevant pentru securitatea energetică a României”, se arată în comunicatul transmis.

Reprezentanții companiei consideră că intrarea în insolvență nu trebuie privită exclusiv ca o oprire a activității, ci ca un instrument juridic menit să ofere protecție societății în perioada în care sunt identificate soluții pentru continuarea operațiunilor.

Rafinăria Petrotel din Ploiești este una dintre unitățile importante ale sectorului petrolier din România, iar menținerea sa în funcțiune are implicații atât pentru angajați și furnizorii locali, cât și pentru piața energetică.

În perioada următoare, procedura de insolvență ar urma să stabilească cadrul în care compania își poate reorganiza activitatea, își poate proteja relațiile comerciale și poate încerca să asigure reluarea producției.

Potrivit oficialilor Petrotel, continuitatea activității și protejarea locurilor de muncă rămân prioritare.