Singura modalitate de ieșire „rațională și democratică” din actuala criză politică este organizarea alegerilor anticipate, susține liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Acesta afirmă că formațiunea pe care o reprezintă nu va susține un guvern minoritar și consideră că validarea unei astfel de formule ar însemna acceptarea modului în care s-a ajuns la actualul context politic.

Liderul senatorilor AUR a susținut că prelungirea actualului blocaj politic riscă să afecteze atât economia, cât și imaginea României pe plan extern.

„Singura modalitate de ieşire raţională şi democratică din această criză politică este organizarea de alegeri anticipate. Orice adult înţelege asta. Orice altă soluţie prelungeşte criza şi va îngropa economia şi prestigiul internaţional ale României”, a scris, marţi, pe Facebook, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Acesta a pus sub semnul întrebării posibilitatea ca România să fie guvernată de o succesiune de cabinete minoritare în următorii doi ani și jumătate.

„Cum ar putea cineva cu mintea întreagă să creadă că o ţară cu problemele noastre poate să supravieţuiască cu o succesiune de guverne minoritare timp de doi ani şi jumătate?”, arată Peiu.

Liderul AUR susține că partidul său nu ar trebui să voteze învestirea unui guvern minoritar.

„A vota un guvern minoritar, înseamnă a valida comportamentul profund nedemocratic al lui Nicuşor Dan”, adaugă acesta.

Totodată, Petrișor Peiu a lansat noi critici la adresa șefului statului.

„Preşedintele Dan trebuie să priceapă un lucru cât se poate de simplu: nu poţi să arunci în aer democraţia dimineaţa şi să te aştepţi la validarea acestui lucru pe seară. Nicuşor Dan a ajuns preşedinte în urma anularii alegerilor din 24 noiembrie 2024. Orice guvern minoritar numit de Nicuşor Dan că urmare a ignorării democraţiei parlamentare este validarea unui mod ticălos de a face politică, prin abuzul instituţiilor statului şi prin negocieri netransparente”, a mai scris Peiu.

În aceeași postare, liderul senatorilor AUR a afirmat că președintele PSD trebuie să își asume efectele deciziilor politice pe care le-a luat.

„Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecţie simplă: orice decizie politică are consecinţe”, a continuat el.

Peiu a continuat criticile, susținând că PSD nu poate solicita sprijinul AUR după ce a exclus formațiunea de la guvernare.

„Atunci când a decis să respingă dreptul unui partid, precum AUR, de a participa la guvernare, Sorin Grindeanu trebuie să se aştepte ca AUR să îi refuze orice propunere. Domnul Grindeanu trebuie sa primească o lecţie: nu poţi să anunţi public că excluzi AUR de la guvernare şi apoi să ceri, la adăpostul întunericului, voturi de la AUR”, a mai transmis liderul senatorilor AUR.

Petrișor Peiu a reiterat că AUR nu ar trebui să ofere voturi nici PSD, nici președintelui Nicușor Dan și nici partidelor PNL, USR sau UDMR.

„AUR nu trebuie decât să fie consecvent cu sine însuşi şi să îşi menţină politica de revenire la democraţie. Alegeri anticipate”, a mai transmis liderul AUR.

Tema alegerilor anticipate a fost invocată în ultimele zile de mai mulți lideri politici. Președintele Nicușor Dan a declarat că nu exclude această variantă, însă a precizat că nu și-o dorește și că o consideră puțin probabilă în actualul context, apreciind că viitoarea configurație a Parlamentului nu ar fi foarte diferită.

La rândul său, președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că alegerile anticipate pot deveni o soluție dacă partidele nu vor reuși să găsească o majoritate pentru învestirea unui nou guvern.

Și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu poate exclude acest scenariu și că, dacă s-ar ajunge la anticipate, scrutinul ar putea avea loc în toamna acestui an. Totodată, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că subiectul a fost discutat la consultările de la Palatul Cotroceni, în timp ce președintele USR.