Eliminarea Franței din semifinalele Cupei Mondiale 2026 continuă să stârnească reacții puternice. La o zi după înfrângerea cu 0-2 în fața Spaniei, mai mulți suporteri francezi au lansat o petiție online prin care solicită rejucarea partidei, acuzând o eroare de arbitraj care ar fi influențat rezultatul.

Până joi după-amiază, documentul strânsese deja peste 50.000 de semnături, potrivit publicației belgiene Le Soir.

Inițiatorii petiției susțin că faza din care Spania a obținut lovitura de pedeapsă a fost precedată de un henț comis de Lamine Yamal, care, în opinia lor, ar fi trebuit sancționat de arbitru.

„În faza care a dus la lovitura de pedeapsă acordată Spaniei, Lamine Yamal a atins mingea cu mâna. Franţa nu ar fi trebuit să primească acel prim gol, care a schimbat complet cursul partidei. Sportul trebuie practicat conform regulilor, iar în această seară acestea nu au fost respectate”, se arată în textul petiției.

Franța a fost învinsă cu 2-0 și a ratat calificarea în a treia finală consecutivă de Cupă Mondială.

Nemulțumirile suporterilor au fost alimentate și de declarațiile selecționerului Didier Deschamps, care a pus sub semnul întrebării prestația arbitrului Ivan Barton.

„Are arbitrul nivelul necesar pentru a arbitra o semifinală de Cupă Mondială?”, a declarat selecționerul Franței după încheierea meciului.

În ciuda numărului mare de semnături, regulamentul competiției nu permite rejucarea partidei în astfel de condiții, astfel că solicitarea suporterilor nu poate produce efecte.

Franța va disputa finala mică împotriva Angliei, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce Spania va juca finala Cupei Mondiale împotriva Argentinei, campioana mondială en titre, duminică.