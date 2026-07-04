International

Peter Magyar vrea limitarea mandatelor parlamentarilor din Ungaria. Cum își propune să schimbe constituția

Comentează știrea
Peter Magyar vrea limitarea mandatelor parlamentarilor din Ungaria. Cum își propune să schimbe constituțiasursa: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat că a depus în Parlament un proiect amplu de modificare a Constituției, care include schimbări importante privind organizarea instituțiilor statului și funcționarea sistemului politic. Inițiativa cuprinde 12 amendamente la Legea Fundamentală și a fost prezentată de liderul de la Budapesta într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Una dintre cele mai importante prevederi ale proiectului stabilește introducerea unei limite de 12 ani, echivalentul a trei mandate, pentru deputații din Parlamentul Ungariei. Totodată, documentul prevede încetarea mandatului actualului președinte al Republicii.

Modificări în justiție

Proiectul propune consolidarea atribuțiilor Curții Constituționale, precum și introducerea unei limite de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii acestei instituții.

În același timp, sunt prevăzute măsuri pentru întărirea independenței sistemului judiciar. Astfel, președinții Curții Supreme și ai Oficiului Național al Magistraturii ar putea fi revocați la inițiativa judecătorilor, în condițiile stabilite de lege.

Noi reguli pentru gestionarea fondurilor publice

Printre schimbările propuse se numără și înființarea unui Oficiu Național pentru Recuperarea și Protejarea Patrimoniului, instituție care ar urma să se ocupe de protejarea și recuperarea bunurilor statului.

De asemenea, proiectul urmărește consolidarea mecanismelor de protejare a banilor publici și eliminarea dreptului de veto deținut în prezent de Consiliul Bugetar, o modificare care ar schimba echilibrul instituțional în procesul de adoptare a politicilor fiscale.

Budapesta

Parlamentul Ungar, Budapesta.

Alte schimbări instituționale

Pachetul de reforme mai prevede reducerea numărului de legi organice, revenirea la denumirea tradițională de „comitate” pentru unitățile administrativ-teritoriale și revizuirea statutului constituțional al autorităților independente de reglementare.

În plus, proiectul propune desființarea Gărzii Parlamentare, atribuțiile acesteia urmând să fie preluate de un sistem unitar de ordine publică.

Inițiativa se înscrie în seria reformelor constituționale și instituționale promovate de Peter Magyar după preluarea funcției de premier. În ultimele săptămâni, Parlamentul ungar a adoptat limitarea mandatului prim-ministrului la opt ani, iar Guvernul a lansat un program amplu de combatere a corupției și a anunțat restructurarea unor instituții și mecanisme create în perioada guvernării fostului premier Viktor Orbán.

Stiri calde

23:56 - Interzicerea telefoanelor în școli face mai mult rău decât bine - studiu
23:48 - Sorana Cîrstea, eliminată dramatic în turul al treilea la Wimbledon. Românca a avut minge de meci împotriva Lindei No...
23:39 - Administrația Trump lansează conturile de investiții pentru copii. Fiecare nou-născut eligibil va primi 1.000 de dola...
23:32 - Peste 150 de locuințe din Sectorul 6 au rămas fără gaze. Distrigaz Sud a oprit alimentarea
23:23 - Gabriela Ruse, în optimi la Wimbledon, la dublu. Românca își continuă sezonul excelent pe iarbă
23:13 - James Madison, constituționalistul părinte fondator american
23:02 - 37 de turiști polonezi, salvați de jandarmi după întâlnirea cu o ursoaică în Munții Călimani
22:52 - Valul de căldură pune sub presiune rețeaua electrică din SUA. Cel mai mare operator ia măsuri de urgență

HAI România!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Proiecte speciale