Peter Magyar vrea limitarea mandatelor parlamentarilor din Ungaria. Cum își propune să schimbe constituția

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat că a depus în Parlament un proiect amplu de modificare a Constituției, care include schimbări importante privind organizarea instituțiilor statului și funcționarea sistemului politic. Inițiativa cuprinde 12 amendamente la Legea Fundamentală și a fost prezentată de liderul de la Budapesta într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Una dintre cele mai importante prevederi ale proiectului stabilește introducerea unei limite de 12 ani, echivalentul a trei mandate, pentru deputații din Parlamentul Ungariei. Totodată, documentul prevede încetarea mandatului actualului președinte al Republicii.

Proiectul propune consolidarea atribuțiilor Curții Constituționale, precum și introducerea unei limite de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii acestei instituții.

În același timp, sunt prevăzute măsuri pentru întărirea independenței sistemului judiciar. Astfel, președinții Curții Supreme și ai Oficiului Național al Magistraturii ar putea fi revocați la inițiativa judecătorilor, în condițiile stabilite de lege.

Printre schimbările propuse se numără și înființarea unui Oficiu Național pentru Recuperarea și Protejarea Patrimoniului, instituție care ar urma să se ocupe de protejarea și recuperarea bunurilor statului.

De asemenea, proiectul urmărește consolidarea mecanismelor de protejare a banilor publici și eliminarea dreptului de veto deținut în prezent de Consiliul Bugetar, o modificare care ar schimba echilibrul instituțional în procesul de adoptare a politicilor fiscale.

Pachetul de reforme mai prevede reducerea numărului de legi organice, revenirea la denumirea tradițională de „comitate” pentru unitățile administrativ-teritoriale și revizuirea statutului constituțional al autorităților independente de reglementare.

În plus, proiectul propune desființarea Gărzii Parlamentare, atribuțiile acesteia urmând să fie preluate de un sistem unitar de ordine publică.

Inițiativa se înscrie în seria reformelor constituționale și instituționale promovate de Peter Magyar după preluarea funcției de premier. În ultimele săptămâni, Parlamentul ungar a adoptat limitarea mandatului prim-ministrului la opt ani, iar Guvernul a lansat un program amplu de combatere a corupției și a anunțat restructurarea unor instituții și mecanisme create în perioada guvernării fostului premier Viktor Orbán.