Péter Magyar respinge aderarea rapidă a Ucrainei la UE după victoria electorală. Promite referendum național

Noul premier ales al Ungariei, Péter Magyar, a declarat că viitorul său guvern nu va susține aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană, subliniind că o astfel de decizie ar trebui supusă unui referendum național, potrivit Reuters.

Declarațiile lui Péter Magyar vin la scurt timp după ce formațiunea sa politică a obținut o victorie clară în alegerile desfășurate duminică, rezultat care marchează o schimbare semnificativă în peisajul politic ungar.

Potrivit relatărilor din presă, succesul electoral al opoziției este perceput drept cea mai serioasă provocare la adresa actualei orientări politice dominante din Ungaria.

În prima sa conferință de presă după alegeri, Magyar a abordat direct una dintre cele mai sensibile teme de pe agenda europeană: aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

El a indicat că, deși sprijină cooperarea europeană, procesul de extindere trebuie gestionat cu prudență.

Magyar a precizat că nu susține o procedură accelerată pentru integrarea Ucrainei în UE, argumentând că impactul unei astfel de decizii trebuie evaluat atent de către societatea ungară.

„Problema aderării Ucrainei trebuie să fie decisă printr-un referendum”, a declarat acesta, conform agenției Reuters.

Această poziție reflectă o abordare rezervată față de extinderea Uniunii Europene, în contextul în care Ucraina a primit statutul de țară candidată în 2022, după declanșarea invaziei ruse.

Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este un subiect care generează dezbateri intense în rândul statelor membre. Lideri europeni au exprimat sprijin politic pentru integrarea Kievului, însă procesul este complex și presupune îndeplinirea unor criterii stricte.

Potrivit Comisiei Europene, extinderea necesită reforme profunde în domenii precum statul de drept, combaterea corupției și alinierea la legislația comunitară. În acest context, unele state membre pledează pentru o abordare graduală, în timp ce altele susțin accelerarea procesului din considerente geopolitice.

Declarațiile lui Péter Magyar ar putea influența poziția Ungariei în cadrul negocierilor europene privind extinderea. În trecut, Budapesta a adoptat adesea poziții prudente sau critice față de anumite inițiative ale Uniunii Europene, în special în domeniul politicii externe.

Analiștii politici consideră că organizarea unui referendum ar putea întârzia semnificativ orice decizie oficială privind susținerea aderării Ucrainei. În același timp, această abordare ar putea reflecta dorința de a legitima o decizie majoră prin consultarea directă a electoratului.