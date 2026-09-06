Peste jumătate dintre adulții din UE suferă de obezitate

Peste jumătate dintre adulții din Uniunea Europeană se încadrau în 2025 în categoria supraponderală, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele cu cele mai mici rate ale obezității, cu 12,9% dintre persoanele de peste 18 ani care suferă de obezitate.

La nivelul întregii Uniuni Europene, 51,7% dintre adulți aveau exces ponderal. Eurostat include în această categorie atât persoanele cu preobezitate, cât și pe cele cu obezitate.

Datele pentru 2025 arată că 16,3% dintre adulții din Uniunea Europeană erau obezi. Alți 35,4% se încadrau în categoria preobezității.

Clasificarea este realizată în funcție de indicele de masă corporală, cunoscut drept IMC.

Obezitatea corespunde unui IMC de cel puțin 30, în timp ce preobezitatea este asociată unui indice cuprins între 25 și 30.

IMC-ul este calculat prin raportarea greutății unei persoane, exprimată în kilograme, la pătratul înălțimii, exprimată în metri.

Diferențele dintre statele membre sunt importante. Malta se află pe primul loc, cu 26,6% dintre adulți încadrați în categoria obezității.

Letonia ocupă poziția următoare, cu 24,6%, iar Finlanda are o rată de 23,2%. La capătul opus al clasamentului se află Italia. Doar 7% dintre adulții italieni erau obezi în 2025.

Grecia avea o rată de 12,8%, iar România se afla imediat după, cu 12,9%. În Spania, obezitatea afecta 14,9% dintre adulți.

Alți 36,3% se aflau în categoria preobezității, ceea ce ridica rata totală a supraponderalității la 51,2%.

Statisticile Eurostat arată și diferențe între femei și bărbați. La nivelul Uniunii Europene, 17,4% dintre bărbați erau obezi.

În rândul femeilor, procentul era de 15,3%. Diferența este și mai mare în cazul preobezității.

41,9% dintre bărbați se aflau în această categorie, față de 29,3% dintre femei. În schimb, subponderalitatea era mai frecventă în rândul femeilor. 2,9% dintre acestea aveau un IMC mai mic de 18,5, comparativ cu 1% dintre bărbați.

Eurostat arată că excesul ponderal rămâne o problemă importantă de sănătate publică în Uniunea Europeană.

Obezitatea este asociată cu un risc mai ridicat pentru mai multe afecțiuni cronice. Printre acestea se numără bolile cardiovasculare, diabetul de tip 2, hipertensiunea și anumite tipuri de cancer.

Datele pentru 2025 arată astfel că, deși România se află printre statele cu rate mai mici ale obezității, la nivel european peste jumătate dintre adulți intră deja în categoria supraponderală.