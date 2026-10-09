Peste 800 de jucători și oficiali, victime ale abuzurilor online la Cupa Mondială 2026

FIFA a publicat datele privind mesajele abuzive îndreptate împotriva participanților la Cupa Mondială din 2026. Raportul arată că 812 dintre cele 1.606 persoane monitorizate prin Serviciul de Protecție pe Rețelele Sociale (SMPS) au primit cel puțin un mesaj încadrat în categoria abuzurilor online.

Monitorizarea a vizat fotbaliști, antrenori și oficiali implicați în competiție. Rasismul a reprezentat cea mai răspândită formă de discriminare identificată în mesajele analizate.

Potrivit datelor publicate de FIFA, mesajele rasiste au reprezentat 12% din totalul conținutului abuziv identificat. După eliminarea mesajelor ofensatoare generale, fără caracter discriminatoriu, ponderea abuzurilor rasiste a ajuns la 20%.

Una dintre persoanele monitorizate a fost vizată de peste 10.000 de postări jignitoare. Aproximativ 40% dintre mesajele respective au avut caracter rasist.

FIFA nu a identificat în informațiile prezentate persoana care a primit cele mai multe mesaje abuzive.

Serviciul de Protecție pe Rețelele Sociale al FIFA a verificat 17,1 milioane de postări și comentarii în perioada monitorizată. Dintre acestea, aproximativ 240.000 au fost clasificate drept abuzive după o evaluare realizată de persoane, nu doar prin intermediul sistemelor automate.

În urma procesului de monitorizare, 2.905 conturi au fost înaintate pentru investigații suplimentare.

Alte 786 de conturi au fost semnalate autorităților competente, pentru a analiza mesajele publicate și eventualele măsuri care se impun.

Pe lângă monitorizarea mesajelor adresate participanților la competiție, FIFA a utilizat și un instrument automat de moderare a conținutului publicat pe propriile canale și pe cele ale asociațiilor membre.

Sistemul a scanat în total 60,7 milioane de comentarii.

Dintre acestea, 9,2 milioane au fost ascunse, numărul incluzând atât mesajele abuzive, cât și conținutul de tip spam.

Datele publicate de organizație arată amploarea moderării realizate în timpulCupei Mondiale 2026, dar și numărul ridicat de mesaje ofensatoare îndreptate împotriva persoanelor implicate în competiție.