Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis duminică o avertizare cod galben de inundații, valabilă până luni, 13 iulie, la ora 12:00. Sunt vizate râuri din mai multe bazine hidrografice, unde sunt așteptate viituri rapide, scurgeri importante de pe versanți și creșteri ale debitelor care pot depăși cotele de atenție.

Hidrologii avertizează că, pe fondul instabilității atmosferice prognozate, există riscul producerii unor scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și al formării de viituri rapide pe râurile mici.

Potrivit INHGA, fenomenele pot provoca inundații locale și creșteri ale debitelor și nivelurilor pe unele cursuri de apă din bazinele hidrografice Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Argeș, Ialomița, Siret, Prut și pe râurile din Dobrogea.

Prima avertizare cod galben este valabilă în intervalul 12 iulie, ora 12:00 – 13 iulie, ora 12:00.

Avertizarea vizează râurile din bazinul superior al Timișului și afluenții aferenți sectorului dintre stațiile hidrometrice Sadova și Lugoj, bazinul superior al Pogănișului, precum și bazinele Bârzava, Caraș și Nera din județele Caraș-Severin și Timiș.

Sub cod galben se află și râurile din bazinul Cernei, în județele Gorj și Caraș-Severin, afluenții Jiului din sectorul aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari, bazinul superior al Gilortului și Motrului, precum și râurile din județele Gorj și Mehedinți.

De asemenea, avertizarea include bazinul superior al Argeșului și Dâmboviței, râurile din bazinul superior al Ialomiței și al Prahovei, precum și bazinele superioare ale Moldovei, Bistriței și Trotușului din județele Suceava, Harghita, Neamț, Bacău, Covasna și Vrancea.

INHGA a emis un al doilea cod galben, valabil în intervalul 12 iulie, ora 18:00 – 13 iulie, ora 12:00. Sunt vizate râurile din bazinul Bârladului, afluenții de stânga ai Siretului din aval de stația hidrometrică Lungoci, râurile din bazinul Jijiei și afluenții Prutului din aval de confluența cu Jijia.

Avertizarea include și râurile din Dobrogea, din județele Constanța și Tulcea.

Potrivit hidrologilor, în toate zonele aflate sub avertizare sunt posibile viituri rapide pe râurile mici, scurgeri importante de pe versanți, torenți și pâraie, precum și depășiri ale cotelor de atenție pe unele cursuri de apă.

Avertizarea hidrologică vine după ce meteorologii au actualizat prognoza și au emis noi avertizări privind instabilitatea atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în mai multe regiuni ale țării până luni seară.