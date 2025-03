Politica Pentru cine s-ar retrage Lasconi din cursa prezidențială







Elena Lasconi, preşedinta USR, a afirmat că s-ar retrage din cursa pentru preşedinţie doar în favoarea Maiei Sandu, în care are încredere. Ea a subliniat că nu se va retrage pentru Nicuşor Dan. Declaraţiile au fost făcute sâmbătă, într-o conferinţă de presă ținută Ploieşti.

Lasconi: Nu mă retrag pentru Nicușor Dan

Liderul USR a declarat că nu a discutat și nici nu va discuta cu Nicușor Dan despre retragerea sa sau a acestuia din cursa pentru funcția de președinte.

„Eu nu o să mă retrag şi oricum nu o să mă retrag pentru Nicuşor Dan, asta categoric. Eu mi-aş dori un preşedinte care să fie accesibil, nu un alt fel de Klaus Iohannis. Mi-aş dori un preşedinte care să ştiu că ar lupta cu toată fiinţa lui pentru România.

Acum gândiţi-vă la candidaţii pe care îi ştiţi şi puneţi lângă… aţi văzut discuţia dintre domnul Trump şi domnul Zelenski de aseară? Ok, scoateţi-l pe domnul Zelenski de acolo şi puneţi pe orice alt contracandidat de-al meu să vedem cine s-ar lupta pentru România aşa cum a făcut-o Zelenski, cine nu ar ceda”, a declarat aceasta.

Lidera USR a susținut că, ipotetic, ar renunţa la cursa pentru preşedinţie în favoarea Maiei Sandu.

„Cred că am pavat acest drum pentru o femeie. Şi dacă Maia Sandu ar veni mâine să candideze în România, da, pentru că aş avea încredere că ar putea să facă”, a mărturisit aceasta.

Elena Lasconi: „O să mai vrem încă unul la fel de puturos?”

De asemenea, Lasconi a reafirmat că nu va cedaîn favoarea nimănui, criticându-l pe Crin Antonescu.

„Cum să te dai la o parte pentru unul care nu a lucrat nimic în ultimii zece ani ? Care atunci când a lucrat, că a fost parlamentar, îl ştia toată lumea că ăla care chiuleşte cel mai mult. (….) Am avut zece ani un inexistent.

O să mai vrem încă unul la fel de puturos? Nu, mi se pare absolut incredibil. Nu, sub nicio formă. Şi eu nu cedez pentru X sau pentru Y. Eu nu vreau să cedez această luptă pentru România”, a completat liderul USR.

Elena Lasconi l-a criticat pe Călin Georgescu, acuzându-l de ipocrizie. Ea a afirmat că nu înţelege cum cineva poate să fie creştin, să creadă în porunca „să nu ucizi” şi, în acelaşi timp, să stea alături de mercenar.

Donald Trump și-a menținut aceeași imagine în percepția liderului USR

De asemenea, aceasta a mai fost întrebată ce i-ar transmite aceasta președintelui american, dacă i-ar mai scrie o altă scrisoare.

„Credeţi-mă, înţeleg ironia din întrebarea dumneavoastră, dar eu vă zic că mă consider o bună româncă, iar scrisoarea pe care am scris-o eu lui Trump a fost, consider acum, după tot ceea ce s-a întâmplat, că a fost o capodoperă academică, la tot ceea ce s-a întâmplat până acum.

Am declarat-o de mai multe ori că o să fac lumină în acest caz, dar nu acum, pentru că nu este bine pentru ţara mea. Dar dacă e să-mi iau orice ironie de la presă şi oricâte înjurături din bula noastră pentru ţara pe care o iubesc.. shoot!”, a susținut aceasta.

Mai mult, aceasta a mai mărturisit că nu și-a schimbat opinia în privința lui Trump.

„Eu nu mi-am schimbat-o şi orice preşedinte ar fi, al României, noi trebuie să ţinem aproape şi să avem o linie de dialog cu preşedintele, cu cine este la Casa Albă. E adevărat că noi avem un parteneriat strategic, dar vedeţi că nu e nimic garantat pe viaţă.

Şi atunci, importante sunt relaţiile interumane. Dacă tot am ajuns să vorbim depsre asta, imaginaţi-vă că stă Nicuşor cu Trump faţă în faţă. Ce vorbesc? Sau altcineva, nu ştiu”, a declarat lideul USR.