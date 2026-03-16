Pentru ce se citește acatistul Sfântului Gherasim din Kefalonia

Sfântul Gherasim din Kefalonia este cunoscut pentru faptul că este grabnic ajutător în cazul bolilor psihice, dar și al posedărilor demonice. Tot el este cel care poate interveni în caz de blesteme.

Potrivit teologilor acest sfânt poate fi invocat pentru vindecarea de boli fizice, dar și psihice. De asemenea în cazul celor care suferă de tulburări mentale el este grabnic ajutător. La fel ca și în cazul celor care suferă de tulburări psihice. Chiar și în cazul bolilor mentale grave, dar și în cele legate de depresii și anxietăți acatistul poate fi citit cu încredere.

Este un acatist puternic pentru cei care suferă de atacuri spirituale sau demonice. În ziua de 20 cotombrie atunci când i-au fost găsite moaștele este indicat să fie citit și acatistul. De asemenea și pe data de 16 august atunci când este prăznuit poate fi citită această rugăciune. Și ori de câte ori credinciosul se află în nevoie. Pentru stăruință această rugăciune se poate citi pentru 40 de zile.

Sfântul Gherasim s-a născut în anul 1508 într-un sat din Peloponez. Acesta s-a călugărit și a mers apoi la Muntele Athos unde a stat și a învățat alături de alți călugări. În cele din urmă a cerut voie să meargă la Ierusalim ca să viziteze mormântul Mântuitorului.

A rămas acolo o perioadă ca îngrijitor de candele. A fost hirotonit diacon ca mai apoi să devină și preot la ordinele Patriarhului Gherman al Ierusalimului. Ulterior acesta s-a retras în Chefalonia.

A restaurat biserica din Omala și a restaurat o mânăstire de măicuțe unde de altfel și-a trăit și ultimii ani din viață. La 15 august 1579 le-a anunțat pe măicuțe că va muri și și-a dat duhul. Doi ani mai târziu când a fost dezgropat trupul său, moaștele sale au fost descoperite întregi și frumos mirositoare.

Este celebrat pe 16 august pentru că pe 15 este prăznuită Sfânta Fecioară. Este cunoscut pentru biruința în lupta pe care a dus-o împotriva răului.