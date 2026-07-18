Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a dispus introducerea testării anuale pentru deficitul de testosteron în cazul militarilor activi și rezerviștilor cu vârsta de peste 30 de ani, susținând că măsura va contribui la menținerea capacității de luptă a armatei SUA, potrivit Reuters.

Decizia a stârnit însă îngrijorări în rândul specialiștilor, care avertizează că testarea pe scară largă ar putea conduce la tratamente inutile și la efecte adverse importante.

Noua politică reprezintă una dintre cele mai recente modificări în domeniul sănătății promovate de administrația Trump.

Ea vine într-un context în care mai multe decizii privind politicile medicale, inclusiv schimbări legate de vaccinare, au generat dezbateri privind fundamentarea lor științifică.

Potrivit anunțului făcut de Pete Hegseth, testarea va fi însoțită de consiliere medicală, iar tratamentul cu testosteron va rămâne voluntar.

Oficialul american susține că obiectivul este ca militarii să aibă niveluri optime de testosteron pentru a-și îmbunătăți performanța fizică și cognitivă, rezistența și longevitatea în serviciu, contribuind astfel la menținerea pregătirii operaționale a armatei.

Departamentul Apărării nu a oferit explicații suplimentare privind modul în care vor fi interpretate rezultatele analizelor sau criteriile după care vor fi recomandate eventualele tratamente.

Cinci dintre cei șase experți în sănătatea bărbaților consultați de Reuters au declarat că sunt surprinși de această decizie și consideră că nu există suficiente dovezi științifice care să justifice testarea tuturor militarilor de peste 30 de ani.

Dr. Kevin McVary, urolog și membru al consiliului medical al platformei Rugiet, a explicat că unele persoane tratate pentru deficit confirmat de testosteron raportează îmbunătățiri ale concentrării și rezistenței fizice. Totuși, beneficiile au fost observate la pacienți care prezentau deja simptome și aveau un diagnostic confirmat.

Patru dintre experții consultați de Reuters afirmă că nu există studii solide care să demonstreze că un program de screening aplicat întregului personal militar ar îmbunătăți capacitatea de luptă a armatei americane.

Atât Asociația Americană de Urologie, cât și Endocrine Society recomandă administrarea testosteronului doar persoanelor care prezintă simultan simptome specifice și un deficit confirmat prin analize.

Printre simptomele care justifică investigațiile se numără:

scăderea libidoului;

disfuncția erectilă;

oboseala persistentă;

reducerea masei musculare;

densitatea osoasă scăzută.

Medicii subliniază că nivelul testosteronului scade în mod natural odată cu înaintarea în vârstă, începând aproximativ după 30-40 de ani, însă acest proces diferă considerabil de la o persoană la alta.

Specialiștii avertizează că administrarea testosteronului fără o indicație medicală clară poate produce efecte secundare serioase.

Una dintre cele mai mari preocupări este fertilitatea masculină. Tratamentul poate reduce producția naturală de spermă și poate provoca micșorarea testiculelor, iar recuperarea funcției reproductive nu este garantată.

Alte riscuri menționate de experți includ:

îngroșarea sângelui;

tulburări de ritm cardiac;

fracturi osoase;

probleme ale prostatei;

acnee;

căderea părului;

dezvoltarea țesutului mamar;

modificări ale dispoziției.

Reuters amintește că Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a eliminat recent avertismentul privind riscul crescut de infarct și accident vascular cerebral asociat terapiei cu testosteron, după publicarea unui studiu amplu coordonat de dr. Steven Nissen de la Cleveland Clinic.

Cercetarea, desfășurată pe peste 5.200 de bărbați cu vârste între 45 și 80 de ani și cu risc cardiovascular crescut, nu a confirmat o creștere a acestor evenimente majore. Totuși, participanții tratați au prezentat o incidență mai mare a tulburărilor de ritm cardiac și a fracturilor osoase.

Experții subliniază însă că rezultatele acestui studiu nu pot fi extrapolate automat la militarii mai tineri, care reprezintă populația vizată de noua măsură.

Pete Hegseth a argumentat că programul de screening urmărește și identificarea așa-numitului „Operator Syndrome”, un sindrom descris la membrii forțelor speciale americane, precum Navy SEALs și Delta Force.

Acesta este asociat cu traumatisme repetate, expunerea la explozii, dereglări hormonale și metabolice, tulburări de somn și niveluri scăzute de testosteron.

Totuși, dr. B. Christopher Frueh, unul dintre cercetătorii care au descris acest sindrom în 2020, avertizează că militarii din forțele speciale reprezintă un grup aparte și nu sunt reprezentativi pentru întregul personal militar american.

În opinia sa, mulți soldați mai tineri și-ar putea normaliza nivelul hormonilor prin odihnă adecvată, alimentație echilibrată și reducerea stresului, fără a fi nevoie de tratament hormonal.