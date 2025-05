Politica Pe cine ar numi Nicușor Dan la șefia SRI







Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, a respins acuzațiile conform cărora ar fi negociat cu cineva din zona politică pentru numirea unui director la SRI. Primarul Capitalei a subliniat că își dorește ca viitorul șef al Serviciului Român de Informații să provină din societatea civilă și să aibă o vastă experiență profesională.

Nicușor Dan, despre șefia SRI

Întrebat dacă a purtat discuții legate de viitorul șef al SRI, candidatul la prezidențiale a oferit un răspuns ferm.

„Nu”, a răspuns candidatul independent la Preşedinţia României.

În opinia sa, în fruntea Serviciului Român de Informații ar trebui să ajungă o persoană din societatea civilă.

„Mi-aş dori să fie cineva din zona de societate civilă, dar cineva cu multă experienţă profesională. Pentru că este o responsabilitate, trebuie să discuţi cu nişte structuri, trebuie să discuţi cu societatea, trebuie să fie cineva cu experienţă. (...) Societate civilă în sens larg, nu din ONG-uri, societate civilă în sens larg”, a adăugat el.

Scenariu pentru viitorul României

Nicuşor Dan a fost întrebat și ce va face în cazul în care partidele vor ajunge la un consens privind numirea unui nou șef al SRI. Primarul Capitalei a explicat că nu poate oferi un nume.

„Nu am un nume la care să mă gândesc. E o discuţie în care are un atu că numeşte, Parlamentul are un atu că acceptă sau nu. O să fie o discuţie rezonabilă”, a mai spus candidatul la prezidențiale.

Nicușor Dan: România nu își permite alegeri anticipate

Candidatul independent la alegerile prezidențiale a explicat că România nu își poate permite organizarea de alegeri anticipate. Potrivit acestuia, țara trebuie să funcționeze cu actualul Parlament pentru următorii trei ani și jumătate.

„Avem un Parlament ales acum o jumătate de an, care mai are un mandat de trei ani și jumătate. Nu vreau alegeri anticipate, România nu-și permite asta”, a afirmat Nicuşor Dan în podcastul MCN.