Patru zodii cu horoscoape favorabile la început de an 2026

La începutul anului 2026, astrologii evidențiază o serie de semne zodiacale care se pot bucura de energii cosmice considerate favorabile pentru prima parte a anului.

Conform unor previziuni astrologice, anumite zodii pot experimenta o tranziție liniară de la 2025 spre 2026, caracterizată prin claritate mentală, oportunități noi sau o stare generală de stabilitate.

Pe 1 ianuarie 2026, influența diverselor tranzite planetare, în special a lui Mercur, este prezentată ca având un impact pozitiv pentru câteva semne zodiacale.

Această evaluare se bazează pe horoscopul elaborat pe baza mișcărilor planetare și poziționării acestora în raport cu semnele zodiacale tradiționale occidentale.

Primul semn menționat în previziunile astrologice este Capricornul. Conform unei analize astrologice publicate recent, la începutul anului

„Mercur se alătură lui Marte, lui Venus și Soarelui în semnul Capricornului”, ceea ce, în interpretarea astrologilor, „aduce o claritate mentală deosebită celor născuți sub acest semn”.

Potrivit aceluiași material, zilele de la începutul lui 2026 ar putea fi percepute ca „unele dintre cele mai bune” pentru Capricorni, datorită acestei alinieri planetare în casa mentală a zodiei.

Un alt semn al zodiacului considerat avantajat în primele zile ale anului este Fecioara. În horoscopul publicat pe aceeași sursă internațională, se arată că „Fecioara prosperă într-un mediu ordonat, iar intrarea lui Mercur într‑un semn de pământ aliansează energia organizatorică a acestui nativ”.

Această combinație planetară sugerează că energia de început de an poate fi utilizată eficient pentru planificare, revizuirea obiectivelor și inițierea unor proiecte ce necesită o gândire clară și structurată.

Deși Peștii sunt cunoscuți în astrologie pentru natura lor intuitivă și sensibilă, previziunile horoscopice la început de an 2026 îi plasează pe această zodie într‑o poziție favorabilă.

„Peștii vor simți că o povară mare se ridică de pe umerii lor”, pe măsură ce energia lui Mercur îi ajută să „se alinieze cu cei din jur”, ceea ce poate contribui la o stare emoțională mai stabilă.

Această conjuncție este interpretată ca un început de an în care impulsurile intuitive ale Peștilor pot fi traduse în direcții practice sau în relații care favorizează susținerea reciprocă.

Semnul Scorpionului este inclus de asemenea printre zodiile cu horoscoape favorabile la început de an. Previziunile arată că intrarea lui Mercur în Capricorn sprijină Scorpionii prin capacitatea lor de a „privii problemele într‑un mod obiectiv”, ceea ce poate facilita găsirea de soluții într‑o perioadă în care claritatea mentală este importantă.

Această influență planetară este descrisă ca oferind o „percepție directă asupra situațiilor” care i‑ar putea ajuta pe Scorpioni să își reorganizeze strategii privind proiectele personale sau profesionale în primele zile ale anului.