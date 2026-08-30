Patru persoane au fost rănite sâmbătă seară, 29 august 2026, într-un atac cu cuțitul produs în apropierea Gării Centrale din Amsterdam, după o confruntare transmisă parțial în direct pe TikTok. În imaginile care circulă online, bărbatul care filmează este auzit invocândul-l pe „Allah” și criticând consumul de alcool, înainte ca disputa să escaladeze violent.

Poliția olandeză a confirmat că trei bărbați au suferit răni prin înjunghiere, iar un al patrulea bărbat, suspectul, a fost de asemenea rănit în timpul altercației. Incidentul s-a produs în jurul orei 19:30, pe De Ruijterkade, în zona din spatele Gării Centrale din Amsterdam. Un bărbat de 43 de ani din Naarden a fost arestat.

Imagini ale incidentului au apărut rapid pe rețelele sociale și sunt acum analizate de poliție. Postul public olandez NOS confirmă că o parte a confruntării a fost transmisă live pe internet.

Înregistrarea arată un bărbat care se ceartă cu un grup de aproximativ șase sau șapte persoane. Acesta repetă că nu trebuie atins și afirmă că nu se teme de grupul din fața lui.

„Nu mă atingeți”, spune acesta în timpul transmisiei, înainte de a adăuga că nu se teme de „șase sau șapte bărbați” și că „vor cădea cu toții”, potrivit relatărilor presei olandeze.

Conflictul escaladează ulterior într-o confruntare fizică. În imaginile analizate de NOS, bărbatul care transmite live pare să aibă un cuțit în mână, iar o persoană ajunge la pământ. Filmarea surprinde apoi o mișcare care pare să fie un atac cu cuțitul, înainte ca transmisia să fie întreruptă.

Pe versiunile complete ale imaginilor care circulă pe rețelele sociale se aud referiri la „Allah” și comentarii legate de alcool. Unele postări online susțin că disputa ar fi pornit după ce atacatorul ar fi avut o problemă cu persoane care consumau alcool în public.

🚨🇳🇱 Meanwhile yesterday in Amsterdam “Allah Allah” Muslim Islamic Extremist livestreams himself stabbing 4 people in the Dutch Capital outside Grand Central Station - allegedly because they were drinking alcohol in public - which Islam consider Haram. Before & after clips.… pic.twitter.com/6xZBMy4O3z — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) August 30, 2026

În Islam, consumul de alcool este considerat haram, adică interzis. Totuși, autoritățile olandeze nu au confirmat până în prezent că presupusa motivație religioasă sau consumul de alcool reprezintă cauza atacului.

Această distincție este importantă: imaginile și afirmațiile care circulă online fac parte din contextul investigat, însă motivul oficial al atacului nu a fost stabilit public.

Poliția din Amsterdam a anunțat că a primit mai multe apeluri privind un atac cu cuțitul în jurul orei 19:30. Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit trei bărbați cu răni provocate prin înjunghiere.

Două victime au fost transportate la spital, iar a treia a primit îngrijiri medicale la fața locului. Suspectul a fost, la rândul său, rănit în timpul confruntării și a fost transportat la spital înainte de a fi reținut.

Potrivit celor mai recente informații publicate de autorități și de presa olandeză, victimele care au fost transportate la spital au fost ulterior externate.

Anchetatorii au confirmat că videoclipurile distribuite pe rețelele sociale sunt analizate în cadrul investigației. Poliția caută inclusiv persoane care au asistat la confruntare sau care dețin imagini filmate înainte, în timpul sau după atac.

Autoritățile încearcă să stabilească succesiunea exactă a evenimentelor, identitatea tuturor persoanelor implicate și motivul care a dus la escaladarea conflictului.

Poliția nu a confirmat oficial că persoana care apare în transmisia TikTok este aceeași cu suspectul de 43 de ani arestat după atac, deși presa olandeză și imaginile care circulă online au alimentat această ipoteză.