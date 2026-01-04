Pățanie ca-n filme. Prin ce a trecut Leonard Miron în aeroport

Leonard Miron trăiește de ani buni între Anglia și Spania, departe de lumina reflectoarelor și de publicul din Români. Fost prezentator TV și pasionat de călătorii, el a strâns în drumurile sale atât amintiri frumoase, cât și experiențe neplăcute, inclusiv jafuri care l-au determinat să-și schimbe complet modul de a călători. Într-un interviu pentru Viva, prezentator a povestit că a fost jefuit de două ori pe aeroportul din Madrid.

După ani în care a fost una dintre fețele cunoscute ale televiziunii românești, Leonard Miron a decis să-și mute centrul de viață în afara țării, construindu-și o rutină diferită, alături de partenerul său. Experiența sa ca însoțitor de bord și director de croazieră i-a oferit ocazia să descopere destinații din Europa sau America de Sud.

Însă viața de globetrotter nu este lipsită de riscuri. Leonard Miron a vorbit deschis despre furturile din bagaje care au avut loc pe aeroporturile internaționale și despre un incident petrecut în România, la Pitești, care i-a arătat că pericolele nu țin cont de granițe.

„Eu sunt un tip destul de cu capul pe umeri, mai ales când este vorba despre lucrurile mele. Evident că mi s-a întâmplat de câteva ori: mi-am pierdut și pașaportul, și buletinul. De furat, nu mi s-a întâmplat foarte des, în afară de ceea ce am pățit în decembrie, la Pitești (n. red. a fost jefuit în cimitir, când se afla la un parastas). Dar cred că cel mai șocant lucru, care nu a fost vina mea, este ceea ce se întâmplă pe Aeroportul Barajas din Madrid. Acolo există o mafie foarte bine organizată”, a explicat el.

Leonard Miron a vorbit pe larg despre riscurile ascunse în spatele călătoriilor, făcând referire la existența unor rețele care se ocupă cu manipularea bagajelor.

Fostul prezentator TV a explicat că, în anumite zone ale aeroporturilor unde nu există camere de supraveghere, angajații ar avea posibilitatea să verifice conținutul bagajelor și să sustragă obiectele de valoare.

„Lucrul acesta îl spun pentru că există multe reportaje online care demonstrează acest fapt. Există o mafie la manipulatorii de bagaje, care bănuiesc că au posibilitatea, undeva unde nu sunt camere, să scaneze bagajele și să vadă ce este în ele. Ei le deschid și sustrag ceea ce există de valoare”, a adăugat fostul prezentator.

Leonard Miron a povestit că prima dată s-a confruntat cu un astfel de incident în timpul unei călătorii de la Londra la Malaga. Deși check-in-ul fusese făcut pentru Malaga, zborul a inclus o escală în Madrid, iar bagajele au rămas peste noapte în capitala spaniolă, în timp ce el și partenerul său au dormit la un hotel din apropiere.

Când au ajuns în Malaga, Leonard Miron a observat că încuietorile valizelor fuseseră schimbate și a descoperit că toate ceasurile și o mare parte din bijuterii îi fuseseră furate.

„Când am descoperit, la hotel, în Malaga, am vrut să depun plângere și ei mi-au spus să fac asta la Madrid, în aeroport. Până m-am întors la Madrid, după o săptămână, poliția mi-a spus să fac plângere la securitatea din aeroport, securitatea m-a trimis la linia aeriană. Linia aeriană a ridicat din umeri și au zis că nu este treaba lor. Și uite că se poate și mai rău ca în România. În decembrie, poliția a intervenit imediat la Pitești. Nu au prins hoțul, deocamdată”, a povestit el.

Leonard Miron a povestit că a mai avut parte de un incident similar pe aeroportul din Madrid. De această dată, bagajele sale au stat aproximativ două ore înainte de a fi încărcate în avion, iar la sosire a observat că valiza era din nou deschisă. Spre norocul său, nu lipsea nimic, pentru că între timp și-a luat măsuri de precauție.

„Nu au avut ce să fure, pentru că mi-am învățat lecția. Amuzant este că am văzut că nu lipsea nimic. Dar era o folie de plastic cu o etichetă de security, pe care ai posibilitatea să o pui înainte de check in, tocmai pentru a preîntâmpina astfel de gesturi. Folia era tăiată de la un alt pasager”, a continuat el.

Leonard Miron le-a oferit un sfat prețios celor pasionați de călătorii.

„Sfatul meu e să nu mai investiți în învelișul acela de protecție, pentru că ce am găsit eu în valiză era învelișul de protecție tăiat de pe valiza unui alt pasager. Eu cred că, în grabă, l-au pus la valiza mea. Am făcut plângere și de data aceasta, fără niciun rezultat. Le-am trimis fotografiile despre celălalt pasager căruia i s-a sustras din valiză, pentru că plasticul avea numărul de zbor și numele. Persoana aceea zbura la Rio de Janeiro”, a mai spus el.