Parcarea pe locurile private, modificată. Propunerea legislativă, un dezastru pentru șoferi







Gabriel Andronache, deputat PNL, a explicat că se află în curs de dezbatere parlamentară un proiect de lege ce va impune sancțiuni severe șoferilor care parchează ilegal în locuri private și delimitate corespunzător.

Parcarea ilegală pe locurile private va putea fi sancționată

Legea actuală prevede că dacă parchezi pe un loc de parcare plătit sau rezervat de altcineva, riști să primești o amendă. Conform legislației locale, aceste sancțiuni pot varia între 200 și 1000 de lei, în funcție de reglementările specifice ale zonei sau de regulile stabilite de asociația de proprietari. În anumite situații, asociația poate decide și ridicarea vehiculului. Noul proiect de lege este mult mai complex.

„După 1 an de campanie electorală continuă revin la postările obișnuite despre activitatea mea parlamentară. Am inițiat și este în procedură parlamentară o propunere legislativă care are scopul de a facilita intervenția structurilor de Poliție atunci când regulile de circulație privind oprirea, staționarea și parcarea sunt încălcate în cartierele rezidențiale care au drumuri și parcări private.

Care sunt noutățile:

este definită parcarea privată ca spațiu destinat parcării, deținut de o persoană fizică sau juridică privată.

regulile (incluzând interdicțiile) privind oprirea, staționarea sau parcarea se aplică și parcărilor private”, arată Gabriel Andronache.

Gabriel Andronache, despre scopul proiectului aflat în procedură la Senat

Un deputat PNL a clarificat obiectivul proiectului referitor la parcarea ilegală pe terenuri private. Gabriel Andronache își propune ca, odată ce proiectul va fi adoptat, poliția să intervină pentru a sancționa persoanele care, prin abuz, staționează sau parchează pe locurile de parcare aparținând proprietarilor de drept.

„Scopul proiectului este acela de a permite structurilor de Poliție să intervină pentru sanctionarea celor care prin abuz staționează sau parchează pe locurile de parcare deținute de proprietarii de drept, profitând de faptul că legea actuală reglementează doar circulația pe drumurile (inclusiv parcările) publice.

Proiectul cu privire la parcarea ilegală pe locurile private se află în procedură la Senat, primă cameră sesizată. După dezbaterea din Senat vom lua decizia finală în Camera Deputaților”, a anunțat Deputatul PNL, Gabriel Andronache pe contul său de socializare.