Sport PAOK a pierdut derby-ul cu Panathinaikos. Lucescu și-a ieșit din minți







Echipa PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 3-1, de Panathinaikos, într-un meci din play-off-ul campionatului Greciei.

PAOK Salonic, învinsă de Panathinaikos

Învingătorii au marcat prin Ounahi, în minutele 33 şi 42, şi Swiderski ’51. Pentru PAOK a înscris Konstantelias ’79. Echipa lui Lucescu ocupă locul patru în clasamentul play-off-ului, cu 52 de puncte, în timp ce Panathinaikos este pe 2, cu 56 de puncte. Lider este Olympiakos, cu 63 de puncte şi un joc mai puţin.

Lucescu a declarat că rezultatul a fost negativ din cauza jucătorilor săi și că își asumă vina. Antrenorul a mai spus că cei de la Panathinaikos au avut avantaj două goluri, dar că a fost un meci echilibrat.

Ce spune Răzvan Lucescu

„Am intrat în meci de la început, nu cu atitudinea din alte meciuri, dar am avut în față o echipă care a făcut presiune. Au avut avantaj doua goluri, dar a fost echilibrat.

Ne-am bătut până la final, am avut încredere, chiar daca am suferit după ce am primit al doilea gol. Toate golurile lor au venit după greșelile noastre. A fost un meci bun tactic al lui Panathinaikos. Rezultatul a fost negativ din cauza noastră în totalitate!”, a spus Răzvan Lucescu, după meci.

În urma acestui rezultat, PAOK rămâne pe locul 4 din play-off-ul Superligii Greciei, cu 52 de puncte, la 2 puncte de locul 3 (AEK Atena) și la 4 puncte de locul 3 (Panathinaikos). PAOK va juca etapa viitoare tot contra Panathinaikos, dar acasă, pe 27 aprilie.

Este dezamăgit de jucătorii săi

Răzvan Lucescu a mai spus că Ozdoev şi Meite au fost singurii care au jucat bine. El a declarat că în acest meci au fost multe greșeli de grădiniță și că echipa lui trebuie să se adune.

„Cred că Ozdoev şi Meite au fost singurii care au jucat bine. Aşa este fotbalul, totuşi, există situaţii în care s-ar putea să nu poţi înţelege şi judeca un joc. Până la greşeală, jocul a fost 0-0. Am făcut greşeli pe care le fac ei la grădiniţă.

Şi al treilea gol... Pentru că am văzut faza şi am analizat-o, acolo am greşit din nou. Nu sunt multe comentarii pe care le pot face. Cel mai important lucru este abordarea noastră pe care nu o înţeleg. A fost din cauza lipsei de agresivitate. Adversarul a avut un mod modest de a rămâne în joc şi de a pândi pentru a profita de fiecare greşeală. Am făcut multe greşeli.

Trebuie să avem din nou abordarea profesională corectă şi să scoatem în evidenţă acea agresivitate pe care am avut-o uneori pe tot parcursul meciului”, a spus Răzvan Lucescu.