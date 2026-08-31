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Pană extinsă la serviciile Microsoft. Ce probleme întâmpină utilizatorii

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Pană extinsă la serviciile Microsoft. Ce probleme întâmpină utilizatoriiMicrosoft / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Microsoft a anunțat luni că investighează o problemă care afectează Outlook și Exchange Online, după ce utilizatorii au întâmpinat erori la trimiterea și primirea e-mailurilor, dificultăți de autentificare și întârzieri în folosirea serviciilor. Compania a identificat o posibilă cauză și testează o soluție pe o parte a infrastructurii sale.

Incidentul vizează Exchange Online, serviciul cloud al Microsoft folosit în special de companii pentru e-mail, dar și pentru calendar, contacte și alte funcții asociate. Potrivit TechCrunch, Microsoft a început să analizeze datele de diagnostic și informațiile provenite din infrastructură pentru a stabili sursa problemelor.

Microsoft testează o soluție

În urma verificărilor, compania a identificat o posibilă problemă la nivelul unei componente de autentificare.

Microsoft testează în prezent o strategie de remediere pe o parte a infrastructurii. În cazul în care intervenția va avea rezultatele așteptate, soluția urmează să fie extinsă.

Compania nu anunțase, la momentul informațiilor publicate, că serviciile au revenit complet la funcționarea normală.

Ce probleme au apărut în Outlook și Exchange Online

Utilizatorii afectați se pot confrunta cu mai multe tipuri de erori, nu doar cu întârzieri în livrarea mesajelor.

Printre probleme se numără dificultățile la trimiterea și primirea e-mailurilor, erorile de autentificare, imposibilitatea de a căuta anumite mesaje sau informații în căsuța poștală și problemele apărute în timpul unor operațiuni efectuate asupra mailbox-ului.

Incidentul poate afecta și alte procese legate de livrarea mesajelor prin Exchange Online.

Microsoft nu a anunțat amploarea exactă a penei și nici numărul total al utilizatorilor afectați.

Outlook

Outlook. Sursă foto: magnific.com

Peste 5.000 de raportări în timpul incidentului

Sesizările utilizatorilor au început să se acumuleze în jurul orei 11:30, ora Coastei de Est a SUA, potrivit datelor Downdetector citate de TechCrunch.

În jurul orei 14:00, platforma înregistra peste 5.000 de raportări, în timp ce alte persoane semnalau problemele și pe rețelele sociale.

Numărul sesizărilor înregistrate pe astfel de platforme nu indică însă numărul total al persoanelor afectate, astfel că impactul real al incidentului poate fi diferit.

La momentul publicării informațiilor, Microsoft continua să testeze soluția și nu anunțase revenirea completă a serviciilor.

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