„În mod constant, am evaluat situația, am pregătit elementele pentru noua ordonanță militară, care va fi prezentată de echipa de la Ministerul Afacerilor Interne, în cursul zilei de astăzi. Am făcut evaluarea (…) cu siguranță vă vor fi prezentate măsurile, ea, practic, e aproape în forma finală ordonanța.

Am evaluat intrările în țară, am evaluat capacitatea de carantinare, am stabilit pregătirea, măsuri, că a participat și domnul ministru al sănătății, măsuri de pregătire a spitalelor care urmează să primească pacienți infectați cu COVID, și o serie de alte elemente importante”, a spus Orban la DIGI24.

Orban a punctat că Ministerul Afacerilor Interne va comunica în cursul zilei de astăzi noile măsuri.

Românii care vin de Paște în țară vor petrece sărbătorile în carantină

„Vreau să transmit un mesaj foarte clar: toţi cei care vor veni începând cu mâine nu îşi vor petrece Paştele în condiţii normale, ci vor fi obligaţi să intre în carantină. Deja numărul ţărilor care au depăşit 10.000 de cazuri şi practic au intrat în zona roşie s-a mărit semnificativ.

Aproape toate ţările din care vin români, în care muncesc, în care trăiesc români sunt în zona roşie şi decizia clară pe care am luat-o este aceea de a-i caza în centre de carantină instituţionalizată”, a precizat Orban, la finalul unei şedinţe operative desfăşurate la MAI.