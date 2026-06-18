Orașul care oferă până la 10.000 de euro tinerilor ca să nu plece

Autoritățile din Bologna încearcă să găsească soluții pentru una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă marile centre universitare europene: plecarea tinerilor specializați către alte regiuni sau țări după terminarea studiilor.

Pentru a combate acest fenomen, Camera de Comerț din Bologna a lansat un program prin care absolvenții pot primi până la 10.000 de euro pentru a-și începe cariera în oraș. Inițiativa beneficiază de un buget total de un milion de euro și este destinată absolvenților de facultate și celor care au finalizat programe de pregătire profesională ITS Academy și care se angajează la companii din zona Bologna.

Programul a fost conceput pornind de la una dintre principalele dificultăți cu care se confruntă tinerii la început de drum: costurile ridicate ale locuinței.

Astfel, beneficiarii vor putea primi un grant nerambursabil de 3.000 de euro din partea Camerei de Comerț. În plus, aceștia vor avea acces la un împrumut fără dobândă de până la 7.000 de euro, fără garanții personale, care poate fi rambursat în termen de cinci ani, potrivit bolognatoday.it.

În total, sprijinul financiar poate ajunge la 10.000 de euro, sumă care, potrivit inițiatorilor programului, poate acoperi în mare parte costul chiriei pentru primul an de activitate profesională.

Programul este realizat în parteneriat cu mai multe instituții bancare locale, printre care Emil Banca, Banca di Bologna, BCC Felsinea și Banca di Imola.

Președintele Camerei de Comerț din Bologna, Valerio Veronesi, spune că măsura urmărește păstrarea în regiune a tinerilor care au studiat aici și care reprezintă o resursă importantă pentru economia locală.

Potrivit acestuia, după ce părăsesc piața muncii locale, mulți tineri sunt greu de convins să revină. De aceea, autoritățile încearcă să îi sprijine exact în perioada cea mai dificilă, când costurile cu locuința și începutul unei cariere pot determina decizia de a pleca.

În același timp, inițiativa răspunde și unei probleme semnalate de mediul de afaceri. Tot mai multe companii din Bologna reclamă dificultăți în găsirea de personal calificat, în special în domeniile care necesită specializare înaltă.

Sprijinul financiar este destinat absolvenților Universitatea din Bologna și celor care au finalizat cursurile ITS Academy din regiunea Emilia-Romagna.

Pentru a fi eligibili, aceștia trebuie să fi obținut diploma cu cel mult șase luni înainte de depunerea cererii și să fi fost angajați de o companie din Bologna în perioada 1 martie – 16 octombrie.

Dosarele vor putea fi depuse între 15 septembrie și 16 octombrie, iar autoritățile estimează că aproximativ 333 de tineri vor beneficia de acest program.

Potrivit inițiatorilor, este pentru prima dată când o Cameră de Comerț din Italia dezvoltă un astfel de proiect în colaborare directă cu sistemul bancar: „Scopul declarat este reducerea obstacolelor financiare care îi determină pe mulți absolvenți să caute oportunități în alte orașe sau în străinătate și transformarea Bolognei într-un loc în care tinerii să își construiască atât cariera, cât și viața personală”.