Opt candidați în cursa pentru șefia ONU. Pe cine propune Turcia

Ankara a înaintat candidatura actualului secretar general al OSCE, Feridun Sinirlioglu, pentru conducerea Organizației Națiunilor Unite (ONU).

Propunerea vine într-un moment în care procesul de desemnare a succesorului lui Antonio Guterres este blocat, iar cel mai recent vot indicativ nu a stabilit un favorit clar.

Turcia îl susține pe Feridun Sinirlioglu pentru funcția de secretar general al ONU, al cărui actual titular, Antonio Guterres, își încheie al doilea mandat la sfârșitul acestui an.

Nominalizarea a fost transmisă printr-o scrisoare adresată Organizației Națiunilor Unite de reprezentantul permanent al Turciei, Ahmet Yildiz, în numele președintelui Recep Tayyip Erdogan.

Potrivit agenției oficiale Anadolu, liderul turc a prezentat candidatura drept o expresie a angajamentului Ankarei pentru un multilateralism eficient. Erdogan a subliniat că viitorul secretar general va avea de gestionat o perioadă marcată de tensiuni geopolitice și de scăderea încrederii dintre state.

Diplomatul turc are o experiență de peste 40 de ani în serviciul diplomatic. De-a lungul carierei, a fost ambasador al Turciei în Israel, reprezentant permanent al țării sale la ONU și, pentru o scurtă perioadă în 2015, ministru de Externe. În prezent, conduce Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

Candidatura sa apare pe fondul dificultăților întâmpinate în procesul de selecție a viitorului șef al ONU. Cel de-al șaptelea vot indicativ din Consiliul de Securitate, desfășurat vineri cu ușile închise, nu a conturat un câștigător.

Printre numele aflate în cursă se numără Rebeca Grynspan, fostă președintă a Costa Ricăi, care s-a clasat din nou pe primul loc în scrutinul indicativ. Pe următoarele poziții s-au situat Rafael Grossi, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), și Carolyn Rodrigues-Birkett, fost ministru de Externe al Guyanei. Diplomata din Emiratele Arabe Unite Lana Nusseibeh s-a clasat pe locul al patrulea.

La un vot anterior, niciunul dintre cei șapte candidați evaluați atunci nu a reușit să evite opoziția exprimată de cel puțin unul dintre cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate: China, Franța, Regatul Unit, Rusia și Statele Unite. Fostul președinte senegalez Macky Sall s-a retras între timp, iar candidatura Lanei Nusseibeh a fost adăugată ulterior.

Pentru desemnarea candidatului este nevoie de cel puțin nouă voturi în Consiliul de Securitate și de absența unui veto din partea membrilor permanenți. Numele agreat este apoi transmis Adunării Generale, care urmează, în practică, recomandarea Consiliului.

America Latină revendică postul în virtutea unei tradiții geografice, deși aceasta nu este obligatorie. Totodată, mai multe state susțin ca ONU să fie condusă, pentru prima dată în istoria organizației, de o femeie.