ONU riscă un colaps financiar, susține secretarul general Antonio Guterres

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, se plânge că există riscul unui „colaps financiar iminent” al ONU, în condițiile în care o parte dintre acestea continuă să întârzie sau să refuze plata contribuțiilor. Amenințarea apare într-o scrisoare adresată guvernelor statelor membre, document consultat de AFP.

În scrisoarea sa, Antonio Guterres arată că organizația a mai traversat dificultăți financiare în trecut, însă contextul actual este „radical diferit”.

Potrivit secretarului general, problema este generată de „deciziile” unor state, pe care nu le numește explicit, de a nu-și onora contribuțiile obligatorii care finanțează o parte semnificativă din bugetul ordinar al ONU.

Aceste întârzieri și refuzuri de plată afectează direct funcționarea de bază a organizației și capacitatea acesteia de a-și îndeplini mandatul.

Deși nu sunt menționate nominal în scrisoare, Statele Unite sunt considerate principalul actor vizat de acest avertisment. Nemulțumite de inutilitatea sau partizanatul ONU, autoritățile americane au refuzat sau au întârziat, în ultimele luni, plata unor contribuții și au redus finanțarea acordată mai multor agenții ale Națiunilor Unite.

La începutul lunii ianuarie, președintele Donald Trump a ordonat retragerea Statelor Unite din 66 de organizații internaționale „care nu mai servesc intereselor americane”. Dintre acestea, 31 sunt structuri legate direct de ONU.

Donald Trump a anunțat, de asemenea, crearea unui așa-numit „Consiliu de pace”, prezentat inițial ca instrument pentru punerea în aplicare a planului său privind Gaza.

Criticii acestui proiect susțin însă că obiectivul real este construirea unei organizații rivale ONU, care să reducă influența instituției internaționale existente.

Aceste decizii politice au avut un impact direct asupra stabilității financiare a Națiunilor Unite.

Deși peste 150 dintre cele 193 de state membre și-au achitat contribuțiile, ONU a încheiat anul 2025 cu aproximativ 1,6 miliarde de dolari în cotizații neplătite. Suma este mai mult decât dublă față de nivelul înregistrat în 2024, potrivit datelor prezentate de conducerea organizației.

Această situație a generat presiuni majore asupra trezoreriei ONU, într-un moment în care bugetul a fost deja restrâns.

Problemele financiare sunt agravate de o obligație suplimentară, explicată de Farhan Haq, unul dintre purtătorii de cuvânt ai secretarului general. Organizația trebuie să ramburseze statelor membre cheltuieli neangajate, chiar și în condițiile în care fondurile respective nu sunt disponibile efectiv în conturi.

„Suntem prinși într-un ciclu kafkian: se așteaptă de la noi să returnăm bani care nu există”, scrie Antonio Guterres în scrisoarea adresată statelor membre.

Aceste deficite bugetare au forțat deja ONU să adopte măsuri de avarie, precum înghețarea angajărilor, întârzierea plăților și reducerea unor misiuni. Potrivit lui Guterres, aceste soluții nu mai sunt suficiente în actualul context.

Secretarul general avertizează că există riscul ca organizația să nu poată „executa integral bugetul-program pentru 2026”, aprobat în luna decembrie. Mai mult, el estimează că lichiditățile bugetului ordinar ar putea fi epuizate încă din luna iulie.

În fața acestui scenariu, Antonio Guterres le solicită statelor membre fie să își onoreze „integral și la timp” obligațiile financiare, fie să accepte o „revizuire în profunzime” a regulilor financiare care guvernează funcționarea ONU.

Apelul vine într-un moment sensibil, în condițiile în care mandatul lui Guterres se apropie de final, acesta urmând să se încheie la sfârșitul anului.

Bugetul ONU pentru anul 2026 se ridică la 3,4 miliarde de dolari, fiind cu 7% mai mic decât cel al exercițiului precedent. Statele membre au aprobat, de asemenea, eliminarea a aproximativ 2.400 de posturi, una dintre cele mai severe reduceri de personal din ultimii ani.

Aceste decizii reflectă presiunea financiară crescută asupra organizației și dificultatea de a menține structurile existente.

Conform formulei de calcul bazate pe capacitatea de plată a fiecărui stat, determinată de venitul național, Statele Unite rămân, pe hârtie, cel mai mare contributor la bugetul ONU, cu 22% pentru perioada 2025–2027. China ocupă locul al doilea, cu aproximativ 20%.