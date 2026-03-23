Social

Secete, inundații și temperaturi-record. ONU: Fenomenul El Nino amenință planeta

Comentează știrea
Fenomenele La Niña și El Niño / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Organizația Națiunilor Unite (ONU) a emis un nou avertisment, atrăgând atenția asupra efectelor imediate pe care le-ar putea avea fenomenul El Niño. Această anomalie meteorologică, care afectează modelele de temperatură și precipitații la nivel global, se apropie rapid, ceea ce ar putea genera condiții extreme, de la secete severe până la inundații neobișnuite, informează BBC.

ONU: Dezechilibrul climatic global atinge niveluri fără precedent

Agenția meteorologică a ONU, Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a tras un nou semnal de alarmă: planeta noastră se află într-un dezechilibru climatic mai accentuat decât în orice perioadă documentată. Potrivit agenției, Pământul acumulează mai multă energie termică decât poate elibera, ca urmare a emisiilor de gaze cu efect de seră, în special a dioxidului de carbon.

Acest „dezechilibru energetic” fără precedent a dus la creșterea temperaturilor oceanice și la accelerarea topirii calotelor glaciare în ultimul an. Specialiștii avertizează că fenomenul El Niño, așteptat să se manifeste în a doua parte a acestui an, ar putea provoca noi recorduri de temperatură la nivel global.

În reacție la raport, secretarul general al ONU, António Guterres, a subliniat necesitatea renunțării la combustibilii fosili și trecerii la surse regenerabile de energie, pentru a proteja securitatea climatică, energetică și națională.

„Planeta Pământ este împinsă dincolo de limitele sale. Fiecare indicator climatic esențial clipește în roșu”, a afirmat Guterres.

Caniculă

Dune de nisip. Secetă. Sursa foto: Pixabay

Ultimii 11 ani au fost cei mai călduroși de la începutul observațiilor meteorologice, în 1850

În 2025, temperatura medie globală a aerului a depășit cu aproximativ 1,43°C nivelul perioadei preindustriale, înainte ca arderea masivă a combustibililor fosili să înceapă să modifice clima planetei.

Anul trecut a fost ușor mai răcoros comparativ cu 2024, când faza El Niño a amplificat temperaturile, deoarece în 2025 a predominat temporar fenomenul La Niña. Cu toate acestea, 2025 rămâne unul dintre cei trei ani cei mai călduroși înregistrati vreodată. Specialiștii avertizează că încălzirea globală pare să accelereze, deși valorile se încadrează, în mare parte, în previziunile pe termen lung.

De asemenea, OMM atrage atenția asupra multiplelor semnale care arată o schimbare climatică mai rapidă decât oricând. Cel mai relevant indicator este cantitatea de energie termică suplimentară absorbită de planetă, așa-numitul „dezechilibru energetic”, care a atins în 2025 un nivel record.

Deși cercetătorii încă încearcă să înțeleagă de ce Pământul a acumulat atât de multă căldură în ultimul deceniu, este clar că principalele vinovate sunt gazele cu efect de seră, precum dioxidul de carbon (CO2), care rețin căldura în atmosferă. Nivelurile de CO2 au ajuns la cele mai ridicate valori din ultimii cel puțin două milioane de ani, ca urmare a activităților umane, mai ales a arderii combustibililor fosili.

Secetă

Secetă. Sursa foto: Pixabay

O parte din energia suplimentară încălzește aerul și pământul, contribuind la topirea ghețarilor

Datele preliminare arată că ghețarii au înregistrat unul dintre cei mai slabi ani din 2024/25, iar gheața marină la ambii poli a atins sau s-a apropiat de minimele istorice pe tot parcursul anului trecut.

Totuși, peste 90% din căldura acumulată de planetă a fost absorbită de oceane, afectând ecosistemele marine, intensificând furtunile și accelerând creșterea nivelului mării.

Energia stocată în primii doi kilometri ai oceanului global a atins un record absolut în 2025, iar ritmul de încălzire din ultimele două decenii este de două ori mai rapid decât la sfârșitul secolului XX.

„Activitățile umane perturbă tot mai mult echilibrul natural al planetei, iar consecințele vor fi resimțite timp de sute sau chiar mii de ani”, a subliniat prof. Celeste Saulo, secretar general al OMM.

El Niño topește ghețarii

El Niño topește ghețarii. Sursa foto: Pixabay

Specialiștii în meteorologie prevăd noi recorduri istorice la nivel global

Creșterea temperaturilor înregistrate în prezent are efecte majore asupra climei, amplificând frecvența fenomenelor meteorologice extreme și favorizând răspândirea bolilor, cum este febra dengue. Sud-vestul Statelor Unite traversează un val de căldură neobișnuit de puternic pentru începutul sezonului, cu temperaturi ce au depășit recent 40°C în mai multe zone, cu 10–15°C peste media obișnuită.

O analiză rapidă realizată vineri de experții de la grupul World Weather Attribution a concluzionat că nivelul acestei călduri ar fi fost „practic imposibil” fără influența schimbărilor climatice generate de activitatea umană. Specialiștii monitorizează atent și evoluția Oceanului Pacific, prognozele pe termen lung indicând o posibilă instalare a fenomenului El Niño în a doua jumătate a anului 2026.

Condițiile generate de El Niño, combinate cu încălzirea globală provocată de om, ar putea duce la temperaturi record în 2027. „Dacă fenomenul El Niño se va materializa, vom observa din nou creșteri ale temperaturii globale și, posibil, noi recorduri istorice”, avertizează Dr. John Kennedy de la OMM.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

Proiecte speciale