Consiliului de Securitate al ONU, privind copiii afectați de conflicte armate, prezidat de Melania Trump

Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a condus luni o reuniune a Consiliul de Securitate al ONU axată pe tema copiilor și educației în zone de conflict, potrivit Reuters.

Întâlnirea a avut loc la două zile după ce președintele american Donald Trump și autoritățile din Israel au lansat atacuri asupra Iran, în contextul în care Organizația Națiunilor Unite a avertizat cu privire la riscurile la adresa siguranței copiilor.

Reuniunea a fost programată anterior anunțării loviturilor militare și a avut ca temă „Children, Technology, and Education in Conflict”.

Este pentru prima dată când soția unui lider mondial în funcție prezidează o ședință a organismului format din 15 membri, responsabil cu menținerea păcii și securității internaționale.

Evenimentul a avut loc în perioada în care Statele Unite dețin președinția rotativă lunară a Consiliului de Securitate. Potrivit biroului primei doamne, obiectivul intervenției a fost sublinierea rolului educației în promovarea toleranței și a păcii la nivel global.

În declarația susținută în fața Consiliului, Melania Trump a afirmat: „S.U.A. sunt alături de toți copiii din întreaga lume. Sper ca în curând pacea să fie a voastră.”

Săptămâna trecută, purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, a declarat că inițiativa primei doamne de a conduce ședința reflectă „importanța pe care Statele Unite o acordă Consiliului de Securitate și subiectului aflat pe agendă”.

Reuniunea a avut loc pe fondul unor acuzații formulate de partea iraniană privind un atac asupra unei școli primare de fete din orașul Minab, situat în sudul Iranului. Ambasadorul iranian la ONU, Amir Saeid Iravani, a susținut că lovitura ar fi provocat moartea a 165 de eleve. Informațiile nu au putut fi confirmate independent.

Iravani a calificat situația drept „profund rușinoasă și ipocrită”, afirmând că este contradictoriu ca Statele Unite să convoace o reuniune privind protecția copiilor în conflicte armate „în timp ce, în același timp, lansează atacuri cu rachete asupra orașelor iraniene, bombardează școli și ucid copii”.

Sâmbătă, UNICEF a transmis un comunicat în care a menționat relatările venite din Iran și a arătat că escaladarea militară din Orientul Mijlociu „marchează un moment periculos pentru milioane de copii din regiune”.

Agenția a reluat apelul secretarului general al ONU, Antonio Guterres, pentru încetarea imediată a ostilităților.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat luni jurnaliștilor că „Statele Unite nu vor viza în mod deliberat o școală”.

Ambasadorul Israelului la ONU a precizat că există versiuni diferite ale incidentului, inclusiv informații potrivit cărora Corpul Gardienilor Revoluției Islamice ar fi vizat școala, adăugând că Israelul regretă orice pierdere de vieți omenești în rândul civililor.

La rândul său, ambasadorul Chinei la ONU, Fu Cong, a declarat în cadrul reuniunii că atacurile asupra școlilor reprezintă una dintre încălcările grave împotriva copiilor identificate de Națiunile Unite și că astfel de incidente trebuie să fie urmate de „investigații solide și măsuri de tragere la răspundere”.

Președintele Donald Trump a criticat în repetate rânduri Organizația Națiunilor Unite încă din primul său mandat, susținând că instituția are nevoie de reforme și este ineficientă. Statele Unite înregistrează restanțe de miliarde de dolari la contribuțiile către bugetul ONU, iar suma a crescut în timpul actualei administrații.

Luna trecută, președintele american a adoptat un ton mai conciliant în cadrul primei reuniuni a inițiativei sale „Board of Peace”, prezentată ca un demers pentru soluționarea conflictelor la nivel global.