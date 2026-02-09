Olivia Odăianu, scriitoarea care a transformat observația în thriller de cinema. Thriller românesc cu distribuție internațională

De la cabinele de avion și platourile de televiziune la literatura de suspans și marile ecrane de cinema, parcursul Oliviei Odăianu pare construit dintr-o succesiune de lumi diferite, unite însă de același fir invizibil, anume fascinația pentru oameni și pentru poveștile lor.

Autoare de thrillere și scriitoarea romanului „Acel martie”, adaptat recent într-un film româno-spaniol cu distribuție internațională, Olivia Odăianu este una dintre acele voci care demonstrează că literatura contemporană se poate naște din observație, curiozitate și experiență directă de viață.

„Acel martie”, filmul inspirat din romanul său de debut, va intra în cinematografe din martie și îi aduce pe ecran pe Esther Acebo, cunoscută publicului larg din serialul „La Casa del Papel”, pe Costas Mandylor, actor emblematic al francizei „Saw”, pe Luke Roberts, remarcat în producții precum „Game of Thrones”, „Ransom” sau „Batman”, dar și pe Didi Anderson, cunoscută din „The Hitman’s Wife”.

O apariție specială o are și fostul fotbalist Gică Craioveanu, într-un demers cinematografic care îmbină thrillerul psihologic cu tensiunea morală și introspecția. Dincolo de succesul adaptării cinematografice, povestea Oliviei Odăianu este, în sine, un studiu de caz despre transformare profesională și despre felul în care identitatea creativă se conturează în timp.

Pentru Olivia Odăianu, schimbările de carieră nu au însemnat rupturi, ci mai degrabă etape diferite ale aceleiași căutări. Timp de zece ani, a lucrat ca însoțitoare de bord la Blue Air, perioadă pe care o descrie ca pe o școală informală a umanității. Zborurile, aeroporturile și întâlnirile efemere cu oameni din culturi diferite au devenit, fără să știe, materia primă pentru viitoarele sale povești.

Ulterior, experiența acumulată s-a mutat în televiziune. La Metropola TV, unde realizează emisiunea „Vacanțele la bani mărunți”, Olivia a continuat să exploreze destine, experiențe și moduri de viață, de data aceasta prin instrumentele jurnalismului vizual.

„Indiferent de context, dorința de a înțelege oamenii și de a reda poveștile lor a rămas firul roșu al carierei mele”, explică ea în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei.

Deși scrisul a fost prezent constant în viața sa, adevărata transformare a venit odată cu lucrul la romanul „Acel martie”. Până atunci, literatura fusese un refugiu personal, un spațiu intim. Construcția romanului a schimbat însă radical această relație.

„Când am început să construiesc personaje, să gândesc intrigi și să gestionez ritmul poveștii, am realizat că scrisul devenise modul meu principal de a mă exprima și de a interacționa cu lumea”, spune autoarea.

În acel moment, literatura a încetat să mai fie un simplu exercițiu de pasiune și s-a transformat într-o identitate profesională asumată.

Experiența din televiziune s-a dovedit esențială în trecerea către ficțiune. Ritmul alert al emisiunilor, nevoia de a capta atenția publicului și construcția suspansului prin imagine și dialog au influențat decisiv felul în care Olivia Odăianu scrie.

„La televiziune înveți instinctiv cum să creezi tensiune și cum să spui o poveste prin acțiuni, nu doar prin explicații”, mai spune ea. Această disciplină a selecției, ce păstrezi și ce elimini, se regăsește și în proza sa, unde fiecare detaliu are rolul de a susține atmosfera și de a împinge povestea înainte.

Alegerea genului thriller nu este întâmplătoare. Pentru Olivia Odăianu, acest tip de literatură oferă libertatea de a explora psihologia umană în profunzime, dincolo de aparențe. Misterul, fricile ascunse și obsesiile devin instrumente narative prin care personajele sunt dezvăluite strat cu strat.

„Thrillerul combină suspansul cu introspecția”, explică autoarea. Este un gen care permite cititorului să trăiască adrenalina acțiunii, dar și să se confrunte cu dileme morale și tensiuni interioare care nu au răspunsuri simple.

Personajele din „Acel martie” se nasc dintr-un amestec atent dozat de observație socială și imaginație. Gesturi reale, frici autentice și tipologii recognoscibile sunt prelucrate și amplificate pentru a servi construcției ficționale.

„Realitatea și imaginația se întâlnesc, iar rezultatul este o lume coerentă și captivantă”, spune Olivia Odăianu pentru Evenimentul Zilei.

Această abordare conferă personajelor credibilitate și profunzime, chiar și atunci când situațiile în care sunt plasate depășesc cotidianul.

Momentul în care „Acel martie” a prins viață pe platoul de filmare a fost, pentru autoare, unul copleșitor. Personajele, până atunci existente doar în imaginație, au căpătat chip, voce și mișcare.

„Am simțit că povestea nu mai e doar a mea”, mărturisește ea. Adaptarea cinematografică a însemnat și un proces de desprindere prin acceptarea faptului că filmul are propriul limbaj, propriul ritm și propriile limitări.

Renunțarea la anumite nuanțe sau gânduri interioare ale personajelor a fost una dintre cele mai dificile etape, mai explică autoarea. Filmul nu reproduce romanul, ci îl transformă, iar această transformare presupune alegeri ferme.

Colaborarea cu actori internaționali precum Esther Acebo sau Costas Mandylor a adus un plus de complexitate și energie proiectului. Diferențele culturale și profesionale au devenit, în acest context, un avantaj creativ.

„Actorii aduc perspective noi asupra personajelor”, spune Olivia Odăianu.

Ea subliniază apoi profesionalismul și respectul care au definit colaborarea pe platou.

Implicată activ în scrierea scenariului, alături de regizorul Iura Luncașu, autoarea a descoperit fascinația mecanismelor invizibile ale filmului. De la structura scenelor și ritmul dialogurilor până la impactul sunetului și al imaginii, fiecare detaliu contribuie la emoția finală a spectatorului.

Pentru Olivia Odăianu, această experiență a confirmat afinitatea profundă dintre literatură și cinema, două forme de artă diferite, dar unite de aceeași nevoie de a spune povești relevante.

Personajul Anabel Albu, prins între datorie și adevăr, reflectă interesul autoarei pentru conflictele interioare. Tensiunea externă devine, în viziunea sa, o consecință firească a dilemelor intime.

Într-o lume tot mai grăbită, Olivia Odăianu crede că literatura și filmul au rolul de a pune întrebări incomode, fără a oferi soluții facile. „Nu trebuie să dea răspunsuri, ci să provoace reflecție și empatie”, spune ea.

Miza reală rămâne experiența trăită de cititor sau spectator. Emoția, neliniștea și întrebările care persistă după ultima pagină sau după genericul de final sunt, pentru autoare, semnul că povestea și-a atins scopul.

„Acel martie” nu promite certitudini, ci invită la introspecție, un exercițiu de luciditate într-o lume în care adevărul este, adesea, o zonă gri.