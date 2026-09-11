Olanda propune o vârstă minimă pentru rețelele sociale în UE

Olanda va propune Comisiei Europene stabilirea unei vârste minime comune pentru accesul minorilor la rețelele de socializare, precum și un mecanism prin care platformele online să demonstreze că serviciile lor sunt sigure pentru copii, potrivit EFE.

Propunerea, susținută și de Spania, include mecanisme de verificare a vârstei care să respecte dreptul la viață privată și un cadru european independent pentru evaluarea siguranței serviciilor digitale destinate minorilor.

Secretarul de stat olandez pentru economie digitală și suveranitate, Willemijn Aerdts, a declarat, după o ședință a guvernului olandez, că rețelele de socializare nu protejează suficient copiii de conținuturile dăunătoare și care pot crea dependență.

„Întrucât rețelele de socializare nu protejează suficient copiii în fața conținuturilor dăunătoare și care creează dependență, este necesară o vârstă minimă”, a declarat Willemijn Aerdts.

Aceasta a anunțat că inițiativa guvernului olandez, susținută și de Spania, va fi transmisă Comisiei Europene.

Cele două țări doresc ca limita de vârstă să fie stabilită printr-o reglementare aplicabilă în întreaga Uniune Europeană, astfel încât copiii să beneficieze de același nivel de protecție indiferent de țara în care se află, cu cât mai puține excepții naționale posibil.

Spania a propus anterior Comisiei Europene și alte măsuri pentru protejarea minorilor în mediul online, alături de țări precum Franța, Italia și Germania.

Olanda nu a precizat, deocamdată, ce vârstă minimă ar trebui stabilită pentru accesul minorilor la rețelele de socializare.

Guvernul olandez propune crearea unui cadru european independent care să stabilească dacă rețelele de socializare și alte servicii digitale oferă un nivel suficient de siguranță pentru minori.

Responsabilitatea de a demonstra că serviciile lor respectă standardele de siguranță ar reveni platformelor online. Doar serviciile care ar putea demonstra că aplică aceste standarde ar putea fi exceptate de la regula privind vârsta minimă de acces.

„Nici în lumea fizică nu acceptăm ca produsele destinate copiilor să fie nesigure. Aceeași regulă trebuie aplicată pe internet”, a argumentat Willemijn Aerdts.

Sistemul propus ar putea avea ca referință Evaluarea de Impact asupra Drepturilor Copilului elaborată de Olanda, precum și normele prevăzute de Regulamentul european privind Serviciile Digitale (DSA), care stabilește obligații pentru platformele online ce operează în Uniunea Europeană.

Guvernul olandez consideră că o reglementare europeană ar evita situația în care fiecare stat membru adoptă limite diferite pentru serviciile digitale care funcționează dincolo de frontierele naționale. Diferențele dintre regulile naționale ar putea genera confuzie în rândul companiilor, autorităților, părinților și minorilor.

Una dintre principalele provocări ale propunerii este stabilirea unui mecanism prin care vârsta utilizatorilor să poată fi confirmată fără încălcarea dreptului la viață privată.

Olanda și Spania doresc ca orice mecanism de verificare să fie eficient, să respecte reglementările privind datele cu caracter personal, iar măsurile adoptate să fie necesare și proporționale.

Guvernul olandez consideră că verificarea vârstei este cea mai bună opțiune în comparație cu alte metode, precum estimarea vârstei pe baza trăsăturilor fizice ale unei persoane sau considerarea, din start, ca fiind veridică a datei de naștere introduse de utilizator.

Potrivit propunerii, sistemul ar trebui să confirme doar dacă o persoană îndeplinește vârsta minimă stabilită, fără să prelucreze alte date cu caracter personal.

Planul olandez prevede, de asemenea, impulsionarea în Uniunea Europeană a unor servicii digitale alternative, concepute astfel încât să fie sigure pentru copii.

Obiectivul, potrivit guvernului olandez, „nu este de a izola serviciile digitale”, ci de a le face suficient de sigure pentru a putea fi utilizate de toți.