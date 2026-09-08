În perioada septembrie-decembrie 2026, companiile care își deschid primul cont de persoană juridică la Banca Transilvania (BT) beneficiază de o ofertă dedicată activității de zi cu zi: un pachet de cont curent all inclusive, oferit gratuit timp de 24 de luni.

Oferta se adresează companiilor indiferent de vechimea lor. Cu alte cuvinte, nu este necesar ca firma să fie nou înființată pentru a beneficia de campanie. Condiția este ca aceasta să își deschidă relația cu BT în perioada campaniei.

Pachetul acoperă o serie de operațiuni și servicii necesare administrării curente a unei afaceri. Sunt incluse plăți nelimitate în lei și valută, încasări nelimitate și operațiuni nelimitate cu orice bancă. Companiile își pot administra conturile în lei și valută din același ecosistem.

În ceea ce privește cardurile, pachetul include carduri Visa Business Silver, precum și emiterea și mentenanța anuală a acestora. Sunt incluse și retragerile de la ATM-urile BT.

Oferta se extinde și către zona de facturare: clienții beneficiază de 12 luni gratuite la FGO, platforma de facturare integrată în BT Go.

Pentru companiile care încasează de la clienți cu cardul, BT pune la dispoziție soluții de acceptare a plăților prin POS și POS App, precum și soluții e-commerce pentru magazinele online, cu costuri preferențiale pentru acceptarea plăților cu cardul.

Pentru antreprenorii care preferă să facă lucrurile online, contul de firmă la BT poate fi deschisă prin BT Go, 24/7, de oriunde. Procesul complet, de la începerea onboarding-ului până la prima plată realizată din aplicație, durează aproximativ 15 minute.

BT Go reunește într-un singur ecosistem servicii precum conturi, plăți, încasări, carduri, POS, e-commerce și facturare. Ideea este de a reduce timpul pe care antreprenorii îl alocă operațiunilor administrative și de a le permite să își gestioneze activitatea bancară atunci când au nevoie, nu doar în timpul programului de lucru.

Peste 600.000 de antreprenori și companii aleg deja Banca Transilvania pentru activitatea lor de zi cu zi.