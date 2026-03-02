Odiseea unei clădiri care nu s-a mai construit. Evenimentul Istoric Nr. 96, dezvăluiri esențiale

Revista Evenimentul Istoric Nr.96 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna februarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Parlamentarismul românesc are o istorie interesantă. Nu atât din punctul de vedere al evoluției instituției parlamentare, cât și din punctul de vedere al clădirilor unde au funcționat Camerele Parlamentului. Dacă Adunarea Deputaților, în Epoca Unirii, a fost pe Dealul Mitropoliei, Senatul a avut mai multe locații până la desființarea sa la 13 iulie 1946

În existența sa în 1864-1946 și din 1990 până în prezent, Senatul României a avut o odisee nu doar a structurării cât și a spațiilor bucureștene în care a funcționat. Inițial, a fost o clădire din zona Șerban-Vodă, care, destul de rapid, nu a mai corespuns cerințelor. Ulterior, a ajuns la Universitatea din București, dar și aici a trăit drama unui atentat care i-a dovedit vulnerabilitatea din punct de vedere al sediului.

În perioada interbelică, Senatul a fost în clădirea Clubului Austro-Ungar din zona Bulevardului Elisabeta, nu departe de actuala Primărie Generală și de Cișmigiu. După 1990 și până la mutarea în Palatul Parlamentului (Casa Poporului), Senatul a funcționat în Palatul Ministerului de Interne care în perioada comunistă a fost sediul CC al PCR.

Destul de devreme la debutul secolului XX, se dorea construirea unui sediu pentru Senat. Fusese ales un loc unde astăzi este Blocul Gioconda. Cîștigătorii proiectului imaginaseră o clădire care semăna perfect cu sediul Capitoliului din SUA. Ei câștigaseră anterior și proiectul pentru a construi Cercul Militar Național la Sărindar.

Din păcate, s-a cumpărat terenul, au început fundațiile, dar Marea Criză și Războiul din 1941 -1945 au blocat mersul lucrărilor. Se știe că la un moment dat au fost amenajate pavilioane expoziționale, un cinema numit „Gioconca”, după care, în anii „realismului socialist”, de fapt în tulburii ani 50 a început edificarea celebrului bloc, botezat după vechiul cinema, tot Gioconda! Doar un set de decorațiuni numit „traveele Senatului” mai amintește de ce ar fi trebuit să fie acolo.

